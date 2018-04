Governadora indica Ricardo Soavinski para a presidência da Sanepar

A governadora Cida Borghetti indicou Ricardo Soavinski para a presidência da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar). O anúncio foi feito nesta segunda-feira (23), no Palácio Iguaçu, na presença do ex-presidente da Sanepar, Mounir Chaowiche.

“Ricardo Soavinski é um profissional altamente capacitado, que vai manter, e ampliar, o excelente trabalho que vem sendo executado pela Sanepar e seu competente quadro técnico ao longo dos últimos anos”, afirmou a governadora.

Soavinski estava na presidência do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), entidade ligada ao Ministério do Meio Ambiente. Ele foi secretário do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Paraná entre 2015 e 2016. Também ocupou o cargo de secretário nacional de recursos hídricos e ambiente urbano do Ministério do Meio Ambiente.

“É uma honra receber a indicação da governadora Cida Borghetti para presidir a Sanepar, uma das melhores empresas do setor no país”, disse o novo presidente. “O foco será a busca contínua da excelência na gestão e nos resultados. Temos o dever de atender cada vez melhor a população com os devidos cuidados com o meio ambiente, principalmente no que diz respeito os recursos hídricos”, afirmou Soavinski, ao destacar que também seguirá fortalecendo os projetos de melhoria de gestão em curso na Sanepar.

Paranaense de Maringá, Ricardo Soavinski graduou-se em Oceanografia pela Universidade Federal do Rio Grande (Furg), no Rio Grande do Sul, em 1986. A indicação da governadora Cida Borghetti passará, ainda esta semana, pela avaliação dos órgãos de governança da Sanepar.