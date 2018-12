Mais de 450 mil habitantes de 20 municípios passam a ter o Centro de Especialidades do Paraná, em Guarapuava, na região Central, como referência no atendimento de saúde, em nível especializado de média e alta complexidade. A unidade foi inaugurada pela governadora Cida Borghetti neste domingo (9), data em que o município comemora 199 anos de existência.

A governadora Cida Borghetti também anunciou o repasse, a fundo perdido, de R$1,5 milhão para o recape asfáltico da Avenida Manoel Ribas, no trecho que compreende a Rua XV de Novembro até a BR-277, o que beneficia a entrada da população no Hospital Regional da Saúde, que está sendo construído com recursos de R$ 53 milhões. Ela entregou, ainda, as chaves de um veículo para ser usado pela 5a Regional de Saúde. O veículo é dos 25 entregues em todo o Estado.

No Centro de Especialidades, o Governo do Estado investiu R$ 13 milhões na obra e na compra de equipamentos. O Consórcio Intergestores de Saúde da 5ª Região de Saúde, criado em novembro deste ano, é o responsável pela gestão do novo centro de especialidades. É o primeiro do Paraná com a participação do Governo do Estado.

Cida destacou que o Governo Estadual estabeleceu uma meta onde a descentralização é fundamental para que toda a população tenha acesso rápido a todas as áreas e ações destinadas à melhoria da qualidade de vida, buscando tratamento, consulta, exames e cirurgias especializadas.

“Estamos respondendo a uma demanda antiga aqui da região. O Centro de Especialidades concentra consultas e exames especializados, possibilitando que a população tenha atendimento em um só local, com mais conforto e agilidade’, disse a governadora.

Ela também lembrou que a unidade vai beneficiar com atendimento especializado principalmente as gestantes, desde o pré-natal até depois do nascimento, e as crianças até os seis anos de idade, com a adesão do Estado ao projeto Criança Feliz, do Governo Federal.

“Também temos ao lado dessa unidade o Hospital Regional de Guarapuava que estará pronto dentro de alguns dias, que vai abrigar os alunos do curso de Medicina, autorizado neste ano na região de Guarapuava”, afirmou Cida.

A estrutura, de 3.112 metros quadrados de área, foi construída ao lado do Hospital Regional do Centro-Oeste. São 21 consultórios médicos especializados onde será possível fazer exames de várias especialidades, como raio-x, ultrassonografia, oftalmologia, audiometria e eletroencefalografia, e cirurgias ambulatoriais. A unidade também será referência para o atendimento da Rede Mãe Paranaense na região.

“É uma conquista da população, com mais dignidade, e acima de tudo a solução de um gargalo da saúde pública, na demanda de consultas e exames especializados”, afirmou o secretário estadual da Saúde, Antonio Carlos Nardi.

“Aqui se agregarão todos os serviços num único espaço, onde o Estado vai arcar com 50% do custeio mensal dos serviços, o equivalente a R$750 mil”, acrescentou o secretário.

O repasse mensal foi autorizado através de uma lei sancionada no mês passado pela governadora Cida Borghetti, que cria o Consórcio Intergestor de Saúde de Guarapuava. O consórcio pode usar este recurso para o que for necessário, desde a aquisição de materiais médicos hospitalares ao financiamento de procedimentos.