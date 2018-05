Governadora demite ex-chefe de gabinete de Richa flagrado em áudio

A governadora do Paraná, Cida Borghetti (PP), demitiu nesta sexta-feira (11) o diretor de Gestão Empresarial da Copel, Deonílson Roldo. Ex-chefe de gabinete e secretário de Comunicação do governo Beto Richa (PSDB), Roldo ocupava a diretoria da empresa estatal paranaense de energia desde o início da gestão de Cida, há pouco mais de um mês.

Na sexta, foram divulgou áudios nos quais Roldo afirma que uma licitação de 7 bilhões de reais aberta no governo Richa estava direcionada para a Odebrecht. A conversa, gravada em 2014, mostra que o então chefe de gabinete pediu ao presidente de uma outra empreiteira, Pedro Rache, da construtora Contern, que entrasse na licitação da PR-323 como “cobertura”. Em troca, o grupo Bertin, mantenedor da Contern, seria beneficiado em um negócio com a própria Copel.

A demissão foi comunicada em nota oficial no final da tarde: “A governadora do Paraná, Cida Borghetti, determinou nesta sexta-feira (11), a demissão do sr. Deonilson Roldo do cargo de diretor de Gestão Empresarial da Copel. A ele é assegurado o direito a ampla defesa junto às esferas administrativas da empresa.”