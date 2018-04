Governadora confirma R$ 31 milhões para 43 municípios

A governadora Cida Borghetti confirmou nesta quarta-feira (25) mais de R$ 31,28 milhões para investimentos em 43 municípios, de todas as regiões do Paraná. “Temos uma missão e um grande compromisso com a população do Paraná”, afirmou Cida, reforçando que o Governo do Estado tem como foco elevar a qualidade de vida para as pessoas. A solenidade de assinatura dos convênios com os prefeitos ocorreu no Palácio Iguaçu, em Curitiba.

Ela destacou que os recursos são a fundo perdido e se destinam a projetos como recape asfáltico e outras melhorias urbanas, compra de máquinas, equipamentos e caminhões e de veículos para uso em diversas áreas da administração. “Quanto mais elevarmos a condição dos municípios, mais melhoraremos a qualidade de vida das pessoas. Trabalhamos em conjunto, Estado e prefeituras, para atender as demandas da população”, afirmou a governadora.

A parceria entre o governo estadual, a Assembleia Legislativa e as prefeituras também foi enfatizada pela governadora. “Isso é essencial para agilizar recursos e obras nas cidades”, afirmou a governadora. Ela enfatizou que o compromisso é levar o Estado a uma situação ainda melhor. “Estamos trabalhando duro, porque a população não pode esperar”, disse.