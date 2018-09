Boa parte dos curitibanos desconhece que a Câmara Municipal de Curitiba – muito reconhecida por criar datas comemorativas e distribuir muitos títulos de cidadania a personalidades -, tem em seus quadros um vereador raridade, que leciona sânscrito na UFPR, Filosofia em escolas diversas, foi um dos líderes de banda musical, conseguiu título de Mestre com uma tese de Schopenhauer na Universidade Federal do Paraná e é apologista irredutível da bicicleta como meio de locomoção na cidade.

Pois ele, politicamente identificado como Goura Nataraj (Jorge Gomes de Oliveira Brandt é seu nome civil), é raridade que acalenta muitos sonhos. Um deles, de ver colocadas em prática em Curitiba teses que defendeu, quando coordenou a Mobilidade Urbana da Prefeitura.

A REVELAÇÃO

Dois amigos, o designer gráfico e digital, poeta e especialista em budismo, Jubal Sérgio Dohms, e o jornalista André Nunes, em meio a um bate papo, me revelaram a existência de Jorge Goura Nataraj (Jorge Brandt no registro civil), 38, vereador em Curitiba.

Fiquei surpreso, confesso.

Senti-me um ignorante por até então desconhecer esse tipo humano tão especial que é o filho do jornalista – e velho colega de profissão – Jacques Brandt, 70, e da médica psiquiatra Margarida Gomes de Oliveira, filha do histórico delegado Caxambu (Newton Gomes de Oliveira, de Jacarezinho).

UMA RARIDADE

Goura Nataraj (PDT) é raridade na Câmara de Curitiba, espaço em que pode apresentar um currículo acadêmico invejável. Como ele, justiça se faça, também é avis rara na formação cultural dentro daquele espaço, o meu amigo vereador Bruno Pessuti.

BOM DE VOTO

Pois Goura Nataraj, eleito em 2016 com boa votação para um estreante na política – 6.573 votos, sendo o décimo oitavo dentre 36 vereadores -, ganhara visibilidade por ter abraçado causas que sensibilizam almas jovens de todas as idades. Uma delas, a do uso da bicicleta na mobilidade urbana. Esse envolvimento deu-se de 2014/15, na administração Gustavo Fruet, quando mergulhou de corpo e alma como Coordenador de Mobilidade Urbana da Prefeitura.

DEPUTADO FEDERAL

Antes, registre-se, em 2014, o agora vereador – então um neófito amplo em política partidária – chegou a conseguir 13.265 votos para Deputado Federal, pelo PV. Não se elegeu.

Na cidade, ganhou acústica pela ampla defesa do uso da bicicleta no dia a dia dos cidadãos, embrenhando-se em campanhas educativas do trânsito, em educação para o uso da bicicleta, no programa de implantação de ciclo faixas…

Quando o prefeito Rafael Waldomiro Greca de Macedo assumiu, extinguiu a Coordenação de Mobilidade Urbana da Secretaria dos Transportes, em que Goura atuava.

OVOLACTO-VEGETARIANO

Se para alguns o vereador Goura Nataraj pode ser considerado “um pouco excêntrico”, ele tem um universo de admiradores intelectualmente bem montados; é gente de redes sociais e da universidade. Esse universo de apoiadores o Goura, nascido e criado em Curitiba, foi montando ao longo dos anos, nos colégios em que passou – Bom Jesus da Aldeia, Dom Bosco e UFPR, além de uma ativa vida artístico-cultural musical.

RETIROS NA ÍNDIA

Carismático, Goura fez retiros e imersões em centros hinduístas e budistas na Índia, por três vezes. De lá voltou convicto de que fizera o certo desde os 16 anos: nessa idade, adotou como definitiva a dieta ovolacto-vegetariana.

Professor também de ioga, recebe convites – e os atende – para falar de suas crenças de “paz e bem”, de seu estilo de vida e das realidades espirituais hindus e budistas. Isso sem embargo de topar qualquer diálogo mais profundo sobre temas como a metafísica em Schopenhauer, tema de sua tese de pós-graduação na UFPR.

Este é o primeiro retrato que faço de Goura Nataraj, uma surpresa que tem ainda muitos ângulos a serem desvendados.

Dois mosqueteiros de Cida no Palácio

Cida Borghetti pode comemorar: com sua fala coloquial, sem os arremedos estudados e próprios de ‘astros pop’ que se preparam teatralmente para falar ao eleitor, ela ganhou um notável ponto na recente pesquisa IBOPE: seu Governo tem aceitação de 43% dos eleitores.

RETAGUARDA

Claro que essa aceitação também resulta de uma boa retaguarda que Cida tem no gabinete. É gente mais ou menos anônima, que há muitos anos compõe o staff da hoje governadora. Caracteriza-se por fidelidade absoluta à causa pública, à chefe e a seu ideário.

CALDAS E BAGGIO

Assim, na categoria de notáveis quadros hoje no Gabinete do Palácio Iguaçu é preciso fazer justiça a Ricardo Caldas, assessor e jornalista profissional muito experiente; e o advogado David Baggio, que há seis anos se encarrega de apresentar soluções objetivas (e legais, claro) a enormes demandas que não precisam necessariamente chegar, à governadora.

Pelo menos, nos primeiros momentos.

Em tom de blague, um deputado assinala: “Eles são dos bons para-raios de Cida”.

SÃO ESSENCIAIS

Caldas e Baggio são essenciais ao Governo, servindo ao Estado sob condições nem sempre fáceis, e com dedicação insuperável. Eles são meus candidatos – se fosse chamado a opinar – à Comenda da Ordem do Pinheiro.

Fica a sugestão, que pode parecer surpreendente. Mas tem bons fundamentos.

CURSOS & CONFERÊNCIAS:

Expondo retratos

Até o próximo dia 30 de outubro, os curitibanos amantes da fotografia poderão visitar a Mostra Fotográfica Retrato. A exposição inédita, que conta com trabalhos de 11 jovens profissionais recém-formados pelo tradicional curso de fotografia do Centro Europeu, trará diferentes óticas e perspectivas, que mesclam técnica, emoção e criatividade.

OLHAR VARIADO

As fotos revelam os mais variados olhares sobre captar a essência e singularidade humana. É o gênero mais popular da fotografia. “A temática foi um grande desafio para os alunos. A intenção era instigá-los a trabalhar a linguagem proposta impondo seu próprio estilo, e com muita sensibilidade e talento, os jovens fotógrafos conseguiram mostrar resultados singulares e surpreendentes”, comenta Charly Techio, uma das responsáveis pela mostra e supervisora do curso de Fotografia do Centro Europeu.

ESTILO DE VIDA

O que você precisa saber sobre os millennials

Como será o futuro que está sendo desenhado por esta geração de jovens?

Aleteia Brasil

Recentemente, a Aleteia publicou um artigo que revelava uma dura constatação: os jovens cristãos da geração millennials lideravam um movimento que separava fé e religião, o famoso “Acredito em Cristo, mas não tenho religião”. O fato é que, além do território religioso, o comportamento deste grupo de pessoas que têm entre 18 e 34 anos impacta as relações sociais, econômicas, políticas, familiares e profissionais.

COM A INTERNET

Os millennials – ou geração Y – são os jovens que nasceram juntamente com o desenvolvimento tecnológico e o avanço da internet. Eles cresceram em uma época de bonança econômica, com fácil acesso à informação, à educação e ao consumo. Mas são jovens genuinamente questionadores, que não querem ser como os pais – pertencentes à geração X – que respeitavam instituições e tinham sonhos de estabilidade financeira, ainda que valorizassem o trabalho em detrimento da qualidade de vida junto à família. Na contramão de tudo isso, a geração Y quer tudo aquilo que é inovador e, na linguagem usualmente adotada por eles, tudo o que é “disruptivo”. São jovens criados sob a égide da pós-verdade, da quebra de regras e paradigmas. Por isso, questionam dogmas e acreditam mais em suas próprias convicções do que em argumentos cartesianamente comprovados ou dogmaticamente inferidos.

FÉ SEM RELIGIÃO

No Brasil, por exemplo, uma Pesquisa da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul comprovou que 6,7% dos millennials têm fé, mas não têm religião. E o mais surpreendente: 25,5% se dizem ateus. Com isso, os ideais da família tradicional são colocados em xeque. Trata-se de uma geração personificada, ou seja, não existe esta ou aquela religião; existe “a minha religião”. Não existe o modelo ideal de família; existe “o modelo de família que eu quiser criar”.

CONSUMIDORES

Nunca se falou tanto nesta geração por um simples motivo: eles estão na idade economicamente ativa, e seu comportamento diante do mercado tem deixado o mundo dos negócios surpreso, para não dizer preocupado. Isso porque os millennials foram protagonistas de intensas e enigmáticas alterações nas relações de consumo. Você já viu um jovem fazendo compra em uma grande loja física varejista, por exemplo?

GASTAM POUCO

Os millennials preferem fazer compras pela internet. E mais: não estão dispostos a gastar muito dinheiro. Querem soluções customizadas, exclusivas. Até o fogão tem que ser diferente daquele modelo feito em série. O mundo do Marketing está, atualmente, com o imenso desafio de criar produtos para nichos específicos com margens de lucro cada vez mais reduzidas. Estariam os empresários dispostos a se adequar a um novo – e mais baixo – patamar de receitas para atender essa nova geração exigente e pouco consumista?

BUSCAM INOVAÇÃO

Talvez esta não seja esta a solução. E, sim, investir no que essa geração procura: inovação e geração de valor agregado ao produto. Os novos clientes buscam produtos diferentes, altamente “disruptivos” em suas funções. Mais do que consumir, eles querem ajudar a produzir, querem fazer parte do processo. Mas para isso, há um detalhe: as marcas precisam ser socialmente responsáveis, e os produtos ecologicamente corretos. Também querem consumir e compartilhar produtos que proporcionem bem-estar e qualidade de vida.

E O FUTURO?

Mas como será o futuro dessa geração que não quer saber de casamento, de tolerar chefe mal-humorado e outros percalços em nome da estabilidade profissional? O que vai ser dessa geração que adia cada vez mais a oportunidade de ter filhos? Que cria sua própria religião? Como será o mundo que eles estão desenhando? Afinal, eles serão os futuros patrões, os futuros líderes.

LER OS SINAIS

Eles já deram pistas do que almejam e valorizam. Cabe às instituições (família, Igreja, sociedade e trabalho) o desafio de interpretar estes sinais e de estreitar as relações com estes jovens. É preciso, junto com eles, buscar a inovação, sem, entretanto, negligenciar a verdade em seus mais amplos conceitos e aplicações.

Para a Igreja, um bom começo seria experimentar novas e “disruptivas” maneiras de evangelização. Mas não há fórmulas prontas e nem respostas no Google. Incluir os millennials nesta busca e compartilhar com eles a árdua tarefa pode ser uma saída. Vamos fazer juntos?

COISAS DA CIDADE:

Grand Hotel Rayon é reinaugurado

Um dos nomes mais tradicionais da hotelaria paranaense, o Grand Hotel Rayon voltou a operar sob o comando de seu fundador, o empresário Douglas Borcath. Após ficar um ano fechado e receber um aporte de R$ 6 milhões – utilizado na modernização dos espaços – o empreendimento aumentou sua capacidade de hospedagem, repensou seu negócio, sua conectividade e as facilidades oferecidas aos clientes.

NOVO POSICIONAMENTO

Apostando em um novo posicionamento, mas sem deixar de lado sua reconhecida excelência em serviços, o Grand Hotel Rayon pretende resgatar a tradição do bem receber e de um guest service excepcional, sendo o único hotel da cidade a possuir o serviço de mordomia e uma conciergerie focada no atendimento aos hóspedes mais exigentes. “Além disso, queremos resgatar o hábito do público local de frequentar hotéis. Desejamos que o curitibano encontre no Rayon um local onde ele possa vivenciar experiências únicas. Por isso, temos dois restaurantes internacionais abertos ao público, estamos finalizando dois bares que prometem se tornar ponto de encontro para quem aprecia música, bons drinks e alta gastronomia, e ainda temos projetos de festivais gastronômicos em datas especiais para trazer o curitibano para o dia a dia do hotel”, revela Marilis Borcath Faggiani, diretora executiva do hotel.

AÇÕES DE GOVERNO

Cida Borghetti libera concurso para 100 escrivães de polícia

A governadora Cida Borghetti autorizou a contratação de 100 novos escrivães para a Polícia Civil. O edital do concurso foi publicado nesta quinta-feira (6) no Diário Oficial. São 30 vagas para Curitiba, 20 para a Região Metropolitana Curitiba (RMC) e 50 para o interior do Paraná. A carga horária é de 40 horas semanais e a remuneração é de R$ 5.752,41.

“Uma medida importante, que certamente vai contribuir para melhorar os serviços da segurança pública”, diz a governadora. É o mesmo entendimento do secretário de Estado de Segurança Pública, Julio Reis. Para ele, o concurso vai proporcionar mais eficiência aos trabalhos de investigação. “Teremos mais escrivães na capital e no interior que darão mais agilidade aos inquéritos”, afirma.

As inscrições para o concurso podem ser feitas a partir das 17h do dia 17 de setembro de 2018 até as 23h do dia 9 de outubro, apenas pela internet, no site www.cops.uel.br. Os aprovados vão passar por cinco etapas: provas de conhecimentos gerais (objetiva) e específicos (objetiva e redação), exame de higidez física, exame de aptidão física e investigação de conduta. As provas de conhecimentos gerais e de conhecimentos específicos serão realizadas no dia 18 de novembro nos municípios de Cascavel, Curitiba e Londrina.

