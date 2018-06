Gleisi critica delações da Lava Jato

A senadora Gleisi Hoffmann falou à imprensa ontem, em Curitiba, pela primeira vez, após a absolvição dela e do marido, o ex-ministro Paulo Bernardo, do processo da Lava Jato, no Supremo Tribunal Federal. Gleisi ainda responde mais dois processos no STF. Na coletiva, a senadora disse que se sente aliviada, mas ressaltou o uso das delações nos processos que envolvem a Lava Jato, sobretudo sobre a influência em condenações. “Delações são importantes para levantar indícios, mas jamais poderão substituir provas”, disse.