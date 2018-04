Gin em dois tempos, Curitiba e Londres

Até este sábado 21 de abril está em curso o primeiro Festival de Gin de Curitiba, promoção conjunta do complexo Street 444, no mesmo número da alameda Presidente Taunay, e a destilaria Amázzoni.

A partir das 17h, quinta e sexta, e das 16h, no sábado, a bebida compõe sete tipos de drinks – Gin Tônica, Negroni, Wunder, Bee´s Knees, Bramble, Tom Collins e Darty Martini -, preparados pelo mixologista Lutti Andrighetto, naturalmente com o gim Amázzoni, produzido na fazenda Cachoeira, em Barra Mansa, no Rio de Janeiro. Cada dose custa R$ 15.

Em Londres, a propósito do Dia do Gin, 8 de junho, o Difford’s Guide, considerado o maior site de coquetelaria do mundo, programa, em parceria com a operadora de viagens Transitur, a Rota do Gin, que conduzirá os visitantes pelas principais destilarias e bares clássicos da capital inglesa, e aos grandes festivais como Gin Journey, Junipaloosa e World Gin Day.

O pacote conta com cinco diárias de hotel com café da manhã, acompanhamento de um guia especializado em coquetelaria durante todo o tour, ingresso para os principais festivais de Gin, seguro viagem e transfers. O guia será Marcelo Sant’Iago, publicitário e um dos pioneiros do marketing digital no Brasil. Sant’Iago, que é editor da versão brasileira do Difford’s Guide, foi jurado da final brasileira dos principais campeonatos de coquetelaria do mundo, como Angostura Cocktail Challenge, Bacardi Legacy, Chivas Master e Diageo World Class.

O Difford’s Guide (diffordsguide.com, onde está a programação) foi criado em 2010 por Simon Difford, um dos mais renomados e respeitados especialistas em coquetelaria no mundo, em Londres. No Brasil, foi lançado em março de 2017, sob responsabilidade do sócio e publisher Marcelo Sant’Iago.