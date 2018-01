Gigi Hadid e Kate Moss estrelam campanha histórica

No mundo da moda, a polêmica é grande quando começam as comparações entre as tops do momento e as modelos de outras épocas. As chamadas modelos do Instagram, como Kendall Jenner, Kaia Gerber e as irmãs Bella e Gigi Hadid, além de estrelar grandes campanhas e desfilar nas principais semanas de moda do mundo, fazem de suas redes sociais seu portfólio e colecionam alguns milhões de seguidores.

Do outro lado estão as primeiras supermodelos, que fizeram sucesso nos anos 1990, que estavam presentes nos momentos mais importantes carreira de estilistas como Marc Jacobs, Alexander McQueen e Gianni Versace e não saíam da cama por alguns milhares de dólares. Aqui, estão Naomi Campbell, Christy Turlington, Cindy Crawford e, a mais emblemática delas, Kate Moss.

Em sua nova campanha, a marca de calçados Stuart Weitzman fez um embate de gerações, colocando Gigi Hadid e Kate Moss lado a lado. A primeira, com sua estética californiana e atlética contrastou com a beleza cool e sem esforço da britânica. Talvez por isso, as duas apareçam com looks monocromáticos nas fotos – em uma elas estão todas de preto, e, na outra, de branco. Além delas, o modelo Jordan Barrett, descalço, também participa das fotos.

Em seu Instagram, Gigi se disse honrada pela oportunidade: “Tive a honra o prazer de fotografar a nova campanha da Stuart Weitzman com a única Kate. Kate, tive os melhores momentos com você, e estarei para sempre tocada por sua alma e por sua presença.”