Gestão urbana de Curitiba é debatida por universitários do Brasil

Universitários das regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul do Brasil participaram, nesta sexta-feira (27/4), da décima quarta edição do Ciclo de Palestras sobre a Experiência em Gestão Urbana de Curitiba, no Salão de Atos do Parque Barigui. O evento reuniu 321 estudantes de ensino superior das áreas de arquitetura, engenharia, administração pública e turismo vindos de São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis, Goiânia, Anápolis, Barueri, Joinville, Laguna, Braço do Norte, Londrina dos municípios de Pinhais, São José dos Pinhais e também de faculdades de Curitiba.

“Curitiba é uma referência no mundo para quem trabalha com urbanismo. É a cidade de vanguarda que promoveu uma verdadeira revolução quando optou por estimular o transporte coletivo na década de 70”, disse o professor da disciplina de Urbanismo da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Francisco Ferreira, que pela segunda vez trouxe os alunos de Florianópolis para participar do evento.

No evento, especialistas do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc), da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) e da Companhia de Habitação Popular de Curitiba (Cohab) apresentaram o histórico e as perspectivas do planejamento urbano da capital paranaense.