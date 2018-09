Instituição filantrópica com 93% de atendimentos pelo SUS, o Hospital Angelina Caron (HAC) deve investir R$ 40 milhões até 2020 em infraestrutura, pesquisa e tecnologia para melhorar o atendimento dos pacientes. “Iniciamos em 2018 um novo ciclo de investimentos. Vamos revitalizar o pronto socorro, e também adquirir equipamentos de diagnóstico e de tratamento para a operacionalização de um centro de reabilitação neurológica”, informa Bernardo Caron, diretor administrativo do HAC, por onde passam anualmente cerca de 420 mil pessoas.

Os pacientes vêm de 396 munícipios de todos os estados do Brasil. Além do pronto atendimento, o hospital realiza cerca de dois milhões de procedimentos e 25,1 mil cirurgias por ano, das quais 31% de alta complexidade. O HAC é o primeiro no país em transplante de pâncreas e em cirurgias bariátricas. A estrutura distribuída em 50 mil m² é de 1,7 mil colaboradores, 250 médicos e 406 leitos, dos quais 93 são de UTI.

O plano de expansão do Hospital Angelina Caron significa aumentar em 20% o número de atendimentos até 2020. Para isso, a meta é levantar mais incentivos públicos pela qualificação da gestão hospitalar e racionalização dos nos próximos dois anos. A expectativa de crescimento das receitas é significativa para um setor em crise: 15,6%, 8,8% e 12,7%, em 2018, 2019 e 2020, respectivamente.

A destinação de recursos para investimento, num cenário de grandes dificuldades para a gestão hospitalar, é fruto da adoção continuada de boas práticas de gestão desde que migrou do modelo privado para o de instituição filantrópica sem fins lucrativos, em 2004.

“O HAC atende o SUS desde a sua fundação, em 1983. Contamos com a participação e parceria de vários governantes municipais, estaduais e federais nesse período. A adoção desse novo modelo de gestão e a qualificação tecnológica e de pessoal sustentou os resultados sem depender de auxílios do governo e nos posicionam na direção contrária à tendência do setor. Contamos com um planejamento saudável de crescimento e investimentos na estrutura do hospital. Hoje conseguimos gerir de forma eficiente os recursos que recebemos do SUS, que são alavancados pelos procedimentos de alta complexidade. Com isso, estamos obtendo algum superávit que, somado aos recursos captados, nos permite investir em qualificação em todas as frentes do hospital. Costumamos dizer que, perante o cenário no país, somos o SUS que deu certo”, explica Caron.

A criação da Sociedade Hospitalar Angelina Caron – marco da mudança na gestão de um dos maiores hospitais do país, localizado em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba – garantiu mais autonomia, representatividade, oportunidades de investimentos e de crescimento, mesmo em períodos de crise. “A mudança foi essencial. Elevamos o número de atendimentos, ampliamos programas sociais e investimos no ensino e na pesquisa, em todas as áreas da medicina. A eficiência para administrar e gerir o acordo com o SUS permite investirmos em um excelente atendimento ao cliente. Hoje somo capazes de oferecer tecnologia de ponta e corpo clínico com capacitações e experiências nos principais centros de saúde do mundo.”

O HAC tem boa performance comprovada em dados que representam a racionalização e gestão inteligente de recursos. “Desenvolvemos indicadores assistenciais como o percentual adulto e pediátrico de ocupação da UTI, o tempo médio de permanência e a taxa de mortalidade melhor do que a recomendada pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Investimos em setores como o de transplantes, ajustamos os processos de consultas inicias com todas as etapas necessárias para a recuperação do paciente e a garantia de humanização e acompanhamento a idosos, crianças e pessoas com deficiência. O fato de termos indicadores de gestão, ensino e pesquisa e de redes de atendimento revisados todos os anos são fundamentais para a gestão eficiente e racional do complexo hospitalar”, observa Bernardo Caron.