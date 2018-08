A geração de energia eólica no Brasil aumentou 24,1% em julho, comparada ao mesmo período do ano passado, segundo dados preliminares divulgados pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE. De 1º a 31 de julho, os ventos injetaram 6.819 MW médios no Sistema Interligado Nacional (SIN), frente aos 5.493 MW médios produzidos em julho do ano passado.

Segundo dados do Operador Nacional do Sistema, a fonte eólica é responsável por cerca de 10% da geração de energia elétrica no País, principalmente no Nordeste. No último sábado, a energia eólica gerou 51% da carga consumida na região.

A CCEE informou ainda, que a geração térmica também cresceu no País em julho, 6,5% em relação ao mesmo período de 2017, impulsionadas pelo aumento da operação de usinas a carvão mineral (+29,4%) e biomassa (+7,8%).

Já as hidrelétricas tiveram queda de 0,9% em relação ao mesmo mês no ano passado, totalizando 38.460 MW médios.