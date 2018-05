GEISEL APROVOU MORTES DE PRESOS NO PARANÁ DURANTE A DITADURA

O documento secreto da CIA revelando que o ex-presidente Ernesto Geisel (1974-1979) aprovou a continuidade de uma política de “execuções sumárias” de adversários da ditadura militar não é propriamente uma novidade no front.

ILUSÕES PERDIDAS

Em 2003, o jornalista Elio Gaspari já havia relevado na quadrilogia “Ilusões Perdidas”, em que conta a história do regime militar em sua ascensão e queda, uma conversa reveladora entre Geisel, pouco antes de sua posse na presidência, que se daria em 15 de março de 1974, em que o general Dale Coutinho ouve de Geisel o seguinte comentário acerca dos inimigos da ditadura: “Porque antigamente você prendia o sujeito e o sujeito ia lá para fora. […] Ó Coutinho, esse troço de matar é uma barbaridade, mas eu acho que tem que ser”.

GUERRA SUJA

Gaspari também relata no livro “A Ditadura Envergonhada”, terceiro volume da série, outro diálogo ocorrido também antes da posse de Geisel, em que ele e o tenente-coronel Germando Pedrozo falam sobre um grupo de pessoas presas no Paraná. Geisel questiona Pedrozo: “E não liquidaram, não?” Pedrozo então confirma as execuções: “Ah, já, há muito tempo. É o problema, não é? Tem elemento que não adianta deixar vivo, aprontando.

Infelizmente, é o tipo da guerra suja em que, se não se lutar com as mesmas armas deles, se perde. Eles não têm o mínimo escrúpulo.” Geisel, então, completa. “É, o que tem que fazer é que tem que nessa hora agir com muita inteligência, para não ficar vestígio nessa coisa”.

MÉTODOS EXTRA-LEGAIS

O que Geisel queria dizer com inteligência seria confirmado no fim de março de 1974, quando, segundo o que está registrado no documento da CIA, Geisel já empossado ouviu o relato do general Milton Tavares que defendeu a manutenção de “métodos extralegais” empregados contra subversivos perigosos. João Baptista Figueiredo, então chefe do Serviço Nacional de Informações (SNI) e que depois sucederia Geisel na presidência, “apoiou essa política e insistiu em sua continuidade”.

COM A APROVAÇÃO DE FIGUEIREDO

Geisel teria pedido para pensar durante o fim de semana. Em 1º de abril, orientou os subordinados a executar somente subversivos perigosos. Para garantir que sua ordem fosse cumprida, ele e Figueiredo concordaram que todas as execuções deveriam ser aprovadas pelo chefe do SNI.

SEGUNDO O DOCUMENTO

“Quando o Centro de Informações do Exército (CIE) prender uma pessoa que possa se enquadrar nessa categoria, o chefe do CIE consultará o general Figueiredo, cuja aprovação deve ser dada antes que a pessoa seja executada. O presidente e o general Figueiredo também concordaram que o CIE deve dedicar quase todo o seu esforço à subversão interna, e que o esforço geral do CIE será coordenado pelo general Figueiredo”, descreve o documento da CIA.

OÁSIS PARA INVESTIDORES

A conversa entre Coutinho e Geisel, também revelada por Gaspari, indica que o ex-presidente sabia e autorizara execuções de adversários do regime. Na ocasião, ambos afirmam que o Brasil só se tornou um “oásis” para investidores depois que eles “começaram a matar”.

50 MORTES

Postado nas redes sociais por Matias Spektor, professor de relações internacionais da Fundação Getúlio Vargas, que o classificou de perturbador, o documento da CIA revela que a “cúpula do governo Geisel não só sabia como chamou para si a responsabilidade pelas execuções” de pelo menos 50 opositores políticos. “Isso é que é tão impressionante”, declarou Spektor.

FEITICEIRO

A revelação também desmonta a “aura de democrata” de Geisel, responsável pela “abertura lenta e gradual do país”, então sob os auspícios dele e do feiticeiro Golbery do Couto e Silva, chefe da Casa Civil.

MORTE DE HERZOG

Geisel foi comandante da 5ª Região Militar, no Paraná, e tinha ligações estreitas com Curitiba, apesar de gaúcho, nascido em Bento Gonçalves.

Foi ele quem conteve a “linha dura” do Exército ao exonerar o comandante do 2º Exército, o general Ednardo D´Ávila Mello, depois da morte do jornalista Vladimir Herzog nas dependências do DOPS, em São Paulo. Geisel também afastou o general Sylvio Frota do Ministério do Exército, que aspirava sucedê-lo presidência da República, fechando as portas para o retorno à democracia.

MST EM SARANDI

Em 1977, no município de Sarandi, no interior do Paraná, uma invasão de terras na Fazenda Annoni deu início ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (o MST). Sob as barbas de Geisel, a abertura política e social do país dava os seus primeiros passos.

VOCÊ SABE O QUÊ É HETEROIDENTIFICAÇÃO? É EXAME PARA COTAS RACIAIS!

É complicado, difícil de entender, pode dar impressão de algo meio nazista – separando arianos de não arianos.

Mas é isso mesmo: com o título de Seleção por Heteroidentificação que o Ministério do Planejamento, com a Portaria Normativa 4 regula o exame de identificação, mediante banca examinadora, de quem tem direito às chamadas cotas raciais para ingresso no serviço público federal.

CONSTITUCIONAIS

As cotas raciais, é bom lembrar, foram consideradas constitucionais pelo STF em junho de 2017.

OS CRITÉRIOS

Agora resta saber quais os critérios que as bancas de heteroidentificação usarão para dizer quem entra nas categoriais beneficiadas (negros, índios, mulatos).

A filha de Antonio Pitanga, atriz Camila Pitanga, não tem as características negróides do pai. Pelo simples exame visual, pode perfeitamente ser aceita como branca, se prevalecer avaliação fisionômica.

OS DOIS GÊMEOS

Já o caso simbólico daqueles dois irmãos gêmeos, que quiseram ser admitidos por cota na Universidade de Brasília, ainda perturba: um deles foi considerado negro; o outro, não foi aceito como cotista. Entendam-se esses critérios…

E A PRINCESA MEGHAN

E agora temos uma nova realidade de surpresas genéticas: a futura mulher do príncipe Harry, da Inglaterra, a atriz Meghan Markle, de feições totalmente arianas, é filha de uma negra absoluta.

BRANCA OU NEGRA?

No Brasil, se fosse candidata a cargo público federal, como Meghan seria considerada: branca ou negra?

“UM PÉ NA COZINHA”

Por último, mais a título de pura especulação: e o ex-presidente FHC, que sempre se disse “ter um pé na cozinha” – com isso alegando suas raízes negras – seria um afrodescendente num hipotético concurso público?

OS MAIS POBRES

Eu continuo em minha velha posição: melhor que cotas étnicas (raciais???) seriam cotas sociais. A população negra é maioria absoluta no Brasil. E quase que toda pobre ou miserável. Portanto…

IMPACTANTE:

ENTREVISTA COM UM PADRE CATÓLICO QUE ERA MUÇULMANO

“Muitas pessoas deixam o islamismo e abraçam o cristianismo”, declara o sacerdote, ele próprio convertido do islã para Cristo. Mas o preço…

Arthur Herlin / Agência I.Media

O pe. Paul-Elie Cheknoun esteve em Roma no dia 19 de março deste ano, festa de São José, para participar da Noite de Testemunhos organizada pela fundação pontifícia Ajuda à Igreja que Sofre (AIS).

De família muçulmana da Argélia, o pe. Cheknoun se converteu ao cristianismo na década de 1990 e foi ordenado sacerdote nos anos 2000, fazendo parte da Fraternidade Missionária João Paulo II e trabalhando atualmente em seu próprio país natal. Ao falar sobre os seus compatriotas, ele conta que muitos muçulmanos, tanto na Argélia quanto entre os que migram de lá para a França, continuam se convertendo a Cristo até hoje, apesar das dificuldades persistentes e desafiadoras – entre elas, o risco de morte.

A entrevista:

Você deu um passo corajoso ao se converter ao cristianismo, em meio a muitas dificuldades. O seu caso é isolado?

Pe. Cheknoun – Não. Muitos muçulmanos se tornam cristãos, na Argélia, que é terra islâmica, e na França também [nota: a França é o país europeu que mais recebe imigrante argelinos]. Só na Argélia são estimadas dezenas de milhares de conversões desde os anos 90, especialmente na minha região natal, a Cabília. São principalmente novos evangélicos, bem ativos na evangelização, mas também há conversões ao catolicismo [nota: inclusive por parte dos evangélicos].

A conversão é um risco muito alto para quem quer sair do islã?

Pe. Cheknoun – Quem se converte é espancado e perseguido. Não é incomum ser marginalizado pela própria família, pelos vizinhos. O islã condena a conversão com a pena de morte, porque a considera como apostasia, mas, às vezes, para não matar muçulmanos, eles colocam os apóstatas “em quarentena”, digamos assim, afastando-os fisicamente. Muitos convertidos ficam sem teto, pelas ruas. Eu tive a graça de ter um pai muito aberto, que aceitou a minha escolha. Mas os meus pais são uma exceção. É por isso que muitos são forçados a esconder da família a sua conversão.

Como é a sua vida na Argélia?

Pe. Cheknoun – Em terra islâmica, eu procuro passar despercebido. Não ando de batina nem com a cruz, nunca. Não uso nenhum sinal distintivo. Coloco o colarinho clerical só quando estou numa igreja ou num lugar cristão. É assim com todos os convertidos. No contexto muçulmano, temos que ser esquecidos: o islã não nos suporta. Nós todos vivemos a nossa fé com total discrição.

Vocês acolhem pessoas convertidas em Argel?

Pe. Cheknoun – Em 2006, o parlamento argelino aprovou uma lei para moderar as religiões não-muçulmanas. Na realidade, ela serve para frear a evangelização e as conversões. A lei pune com cinco anos de prisão e uma multa pesada qualquer pessoa que seja pega com textos cristãos, ou que tente converter um muçulmano, ou que critique o islã ou Maomé. Isso nos impede de viver com tranquilidade e, é claro, também nos impede de evangelizar nas ruas. Então nos limitamos a acolher as pessoas que vêm espontaneamente até a igreja e as acompanhamos. Só que até isso leva um tempo longo: para batizar alguém, nós temos que discernir se é uma conversão verdadeira e se a pessoa está bem ciente do tamanho do compromisso.

Qual é a diferença fundamental entre a Igreja e o islã? A diferença que fez o senhor mudar de religião.

Pe. Cheknoun – A razão de ser do islã é antitrinitária e, portanto, anticristã. Os muçulmanos rejeitam a Encarnação e pretendem “corrigir os erros do cristianismo”. Os muçulmanos rezam cinco vezes por dia e sempre terminam orando pela condenação dos judeus e dos cristãos. Dizem que os cristãos são “perdidos” e os judeus “condenados”. Numerosos versículos [do alcorão] convidam a matar os cristãos e os judeus, porque eles teriam falsificado as suas escrituras, matado os seus profetas, e porque não reconhecem Maomé. Os jihadistas não inventam nada: esse terrorismo está escrito no alcorão.

O que lhe inspiram os mártires argelinos que em breve serão beatificados?

[Nota: esta pergunta diz respeito aos 19 monges assassinados em Tibhirine, Argélia entre 1994 e 1996 (no dia 1º de agosto do mesmo ano, o bispo de Oran, o dominicano Pierre Claverie também foi morto)]

Pe. Cheknoun – Como ex-muçulmano, eu os vejo como um exemplo. Na minha pequena cidade na Cabília, quatro Padres Brancos foram mortos. Na época, eu tinha lido sobre a morte deles nos jornais e achei que tinham sido mais vítimas do terrorismo. Eu não fui ao funeral, mas sei que muitíssima gente foi, muitos consternados com a morte deles. Mas não foi uma surpresa. Os terroristas tinham ordenado que todos os cristãos deixassem a Argélia. Aqueles que ficaram estavam condenados.

DOS LEITORES

CANCHA DE FUTEBOL

Há mais de 5 anos, moradores do Conjunto Boa Esperança 1, Tatuquara solicitam a Prefeitura de Curitiba, a implantação de uma cancha de futebol num terreno público na Rua Vivaldino Mendes dos Santos, mas todo este tempo a resposta é de enrolação e tapeação, desconsiderando e ignorando os anseios destas mais de 200 famílias deste conjunto de habitação popular, que conta com nenhuma estrutura ou espaço de área para esporte e lazer. Por outro lado, a Regional Tatuquara da Prefeitura, está loteada de cargos comissionados, indicados por pelo menos quatro vereadores. São pessoas desqualificadas, mas, para atender troca de favores. Ninguém tem controle de frequência destes indicados. A Regional Tatuquara, ao contrário de outras regionais, não tem o sistema eletrônico biométrico de frequência dos servidores!

CÉLIO BORBA, Curitiba

“HIPNOTIZADOR”

Uma sugestão: em lugar de usar a qualificação “hipnotizador de cobras”, com que a coluna na edição de 10-5 premiou um político profissional, por que não chamá-lo de “hipnotizador de serpentes?” Esta designação tem mais força e remete à serpente bíblica, aquela, tentadora, que fez Eva cair em pecado…

MACON DE OLIVEIRA LIMA FILHO, Araucária

FACEBOOK VETA CRUCIFICADO

Caro jornalista, parabéns: sua coluna deu em primeiro lugar entre nossos meios de comunicação, que o FaceBook vetou anuncio de uma universidade católica norte-americana porque a propaganda de seu curso de teologia no Face expunha um Cristo Crucificado.

É assim mesmo que começam os primeiros passos da ditadura tecnológica.

MARISTELLA CUNHA MARCIAL TERRA, Porto Alegre, RS

GUARDA MUNICIPAL? ONDE ANDA

Caro jornalista,

Será que o prefeito de Curitiba, tão pressuroso em apresentar uma cultura ornamental da cidade, e fazer defesa “romântica” das suas marcas, nunca andou nos parques da cidade? Acho que não, ele é sedentário.

Pois posso garantir que nem no Barigui nem no Jardim Botânico se vê um guarda municipal. Parece que ficam enclausurados em seus fortins. E se houver emergência, a quem recorrer?

MARISTELA DE M.S.CONTENTE, Curitiba

MORREU CELSO MAURO PACIORNIK, TRADUTOR E POETA

Um dos mais importantes tradutores do inglês e francês que o Brasil já teve, o curitibano Celso Mauro Paciornik, 72, morreu em São Paulo, de leucemia.

Tradutor, poeta e militante dos idos dos anos 1960, Celso era filho do antológico professor Germano Paciornik, que marcou toda uma geração de alunos do Colégio Estadual do Paraná.

Celso teve militância política. Tentou reeditar o Congresso de Ibiúna, reunião de universitários condenada pelo regime militar. Ficou preso por “subversão” por dois anos.

Seu maior desafio foi traduzir W.Faulkner. Trabalhou para jornais como Folha de São Paulo, Estadão, Valor Econômico. Emprestou sua colaboração de tradutor a grandes casas, como a Companhia das Letras, Cosac Naify e LPM. Era também cozinheiro, músico exímio jogador de xadrez.

Deixou dois filhos, Ivan e César.

OPINIÃO DE VALOR

AS ONDAS ELEITORAIS

Por Gaudêncio Torquato (*)

O campo eleitoral costuma ser movimentado por ondas. Que circulam de cima para baixo e de baixo para cima, absorvendo climas, circunstâncias, discursos e canalizando esse conjunto de inputs na direção de potenciais perfis, principalmente candidatos a pleitos presidenciais. Em face da competitividade alcançada pela eleição deste ano, a atenção maior se volta para aqueles que pleiteiam o assento no Palácio do Planalto, razão porque figurantes estaduais, a poucos meses antes do pleito, não ganham tanta projeção quanto os protagonistas presidenciais.

AS DEMANDAS

As ondas ganham o empuxo do momento, empurrando para cima perfis que parecem responder às demandas imediatas da sociedade. As demandas, por sua vez, reúnem anseios, expectativas, frustrações do povo para com governantes e suas políticas, e contextos que levam em conta heranças do passado e esperanças do eleitor em relação ao futuro.

LEITURA DE HOJE

No caso do Brasil, a leitura do momento exibe um país que afundou na maior recessão econômica da história; a ascensão de um novo governante sob a decisão congressual de afastar a presidente; reformas – teto de gastos, trabalho, educação, terceirização, etc. – não suficientemente explicadas e entendidas pela sociedade; o maior processo de investigação da corrupção em todos os tempos, com envolvimento de altos empresários, políticos e governantes; prisão do líder mais populista do país; tentativa de um partido de tornar vítima seu líder maior e, dessa forma, retornar ao centro do poder, depois de 13 anos de comando do país; indignação social contra a classe política; volta de uma polarização do discurso que tem como lema “nós e eles”; dispersão do campo político; situação falimentar de Estados e Municípios; extrema violência que assola os quatro cantos do país; e precarização dos serviços públicos.

PRÉ-CANDIDATOS

Essa é a moldura que está por trás dos agentes que se apresentam como pré-candidatos em outubro próximo à Presidência da República. Sob a influência de alguns traços do cenário, o eleitor faz suas primeiras escolhas. De um lado, um partido organizado, com militância aguerrida, que proclama todo tempo ter sido responsável pelo “melhor governo que o Brasil já teve em todos os tempos”, sem abrir ouvidos ao maior rombo do Tesouro por eles provocado no governo da presidente impichada. O “Salvador da Pátria”, mesmo preso, continua sendo elevado aos píncaros da glória, graças ao carisma que ainda detém. O que explica a margem histórica de 30% que lhe dão pesquisas de intenção de voto. De outro lado, emerge a figura que faz o papel de contraponto, um perfil de extrema direita, ex-militar que sustenta o discurso da ordem contra a bagunça, sob os lemas de “bandido bom é bandido morto”, “soldado bom é aquele que mata”.

JAIR BOLSONARO

Jair Bolsonaro, pois, é empurrado para o alto pela temperatura ambiental, enquanto Luiz Inácio está, como esteve antes, sendo impulsionado pela onda petista, muito forte mesmo contra ventos que levam o petismo para a profundeza oceânica. Será que ambos sustentariam seus índices até outubro? Lula está praticamente fora do jogo, eis que, mesmo sendo solto, deverá entrar na lama do ficha-suja. Tudo indica que será impedido pelo TSE e seu substituto não levaria seus votos.

Bolsonaro representa a sociedade indignada, mas não o voto mais consciente e racional das maiores parcelas das classes médias. Terá poucos segundos de TV para fazer sua campanha.

MARINA E CIRO

Estamos divisando outras ondas carregando Marina Silva e Ciro Gomes.

Ondas revoltas. Quando o mar estiver menos agitado, será razoável supor que outros perfis poderão ascender na escada eleitoral. A decisão do eleitor muda segundo as circunstâncias. Por enquanto, os ventos do outono puxam os perfis. Aguardemos a ventania do inverno e o sopro do verão.

(*) GAUDÊNCIO TORQUATO, jornalista, é professor titular da USP, consultor político e de comunicação Twitter@gaudtorquato