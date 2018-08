O Geek City não é apenas o espaço para celebridades do entretenimento, artistas dos quadrinhos, influenciadores e produtores de conteúdo. Mais uma vez, o evento também será o nascedouro de ideias, com um amplo espaço para startups e empresas embrionárias locais exporem suas idéias e propostas para o público e, principalmente, investidores, abrindo novas oportunidades de negócio.

Se no ano passado esse foi um dos principais destaques, em 2018 esse foco será ainda maior. O Geek City está anunciando a criação do Start up LAB, que em parceria com a Aldeia Coworking, vai dar a cinco empresas a oportunidade de terem um contato direto com investidores, em uma oportunidade de gerar novos negócios e crescer ainda mais.

As inscrições para o Start up LAB começam nesta sexta-feira (10) e vão até o dia 16 de agosto, no site do evento: www.geekcity.com.br. Uma bancada julgadora formada por empresários dos setores de tecnologia e inovação vai selecionar as 20 melhores companhias para exporem suas idéias durante os três dias de Geek City.

Em um totem na área de exposição, os visitantes poderão votar em suas iniciativas preferidas. As cinco melhores terão a oportunidade de apresentar suas idéias e, principalmente, a maturidade e grau de inovação de suas startups, para um comitê de investidores. É a chance de sair do evento já com um negócio fechado.

“Em 2017, tivemos startups de grande destaque presentes no evento, e neste ano esperamos que o resultado seja ainda melhor”, afirma Bruno Neves, diretor da Seven Entretenimento, que organiza o Geek City. “A parceria com a Aldeia Coworking e com o Vale do Pinhão volta ainda mais forte, mostrando que realmente temos uma preocupação em movimentar e incentivar o nosso ecossistema.”

Ele conta, ainda, que a resposta do público foi positiva às empresas expositoras em 2017, com destaque para propostas como o Rango!, um serviço de delivery surpresa de comida. “No ano passado, alguma empresas saíram com investidores engajados nas suas startups e, em 2018, esperamos que não seja diferente.”, completa Neves.

“As start ups são negócios extremamente baseados em tecnologia. E quando se fala em inovação, um evento como o Geek City é o centro do que está sendo feito de novo”, afirma Ricardo Dória, fundador da Aldeia Coworking. “Levar as pessoas que estão desenvolvendo negócios faz com que elas tenham acesso a conteúdo que não teriam em outros lugares; em contrapartida, o público pode conferir o que está nascendo por aqui”.

Dória ressalta também o fato de que as oportunidades de negócio podem não nascer apenas da relação com investidores, mas também dessa relação com os visitantes. Por isso, a expectativa é de grande sucesso. “Várias start ups têm o público geek como consumidor final. Esse é um setor que, também, gosta de experimentar o que há de novo. No evento, eles vão ficar sabendo, em primeira mão, do que vai chegar em apenas alguns anos – nunca se sabe, ‘uma nova Cabify’ pode estar ali”, completa.

Além do Start up LAB, a área de exposição do Geek City também contará com um palco onde, durante os três dias de evento, estarão empreendedores, criadores de conteúdo e outras personalidades do setor, em bate-papos sobre inovação, modelo de negócio, desafios, oportunidades e, claro, falando diretamente com o público, que poderá tirar dúvidas e aplicar as dicas aos próprios negócios.

O Geek City é o maior evento de tecnologia e entretenimento do Sul do país, marcado para acontecer em 31 de agosto, 1 e 2 de setembro. Ao longo de três dias, os fanáticos por cinema, séries, games e quadrinhos terão acesso em primeira mão a tudo o que acontece de melhor nesse mercado, conferindo painéis sobre os mais variados temas, torcendo e até participando dos torneios de jogos competitivos, encontrando criadores de conteúdo e vendo personalidades bem de perto.

Para a edição 2018, uma das principais presenças será a de Carlos Villagrán, o Kiko, que fará sua despedida do personagem na capital paranaense. Também estarão na cidade os elencos do Porta dos Fundos e Choque de Cultura, dois fenômenos do humor na internet brasileira, e o dublador Guilherme Briggs, além de um painel sobre a adaptação cinematográfica da HQ nacional O Doutrinador.

Outros destaques são a Galeria dos Artistas by UCI, um espaço dedicado aos criadores para venda de obras e contato com os fãs, e o Lounge dos Influenciadores, que será promovido pela Fanta. Ainda, o Cabify é o app de mobilidade oficial do Geek City, com cupons de desconto para quem estiver indo e voltando do evento.

Sobre a Seven Entretenimento

A Seven Entretenimento é uma das principais empresas de entretenimento do Brasil. Instalada em Curitiba, vem modernizando o mercado artístico e cultural inovando nas áreas de investimento e negócios dirigido ao lazer. A Seven já desenvolveu mais de 1.500 eventos ligados à área de entretenimento e oferece produtos como exposições, shows, turnês, feiras e eventos esportivos.

Alguns dos maiores eventos que passaram pelo sul do Brasil nos últimos anos tiveram a marca da Seven Entretenimento em sua realização, como os shows internacionais Maroon 5, Green Day, Iron Maiden, Katy Perry e Andrea Bocelli; os maiores nomes da música nacional, como: Ivete Sangalo, Marisa Monte e Roberto Carlos; os espetáculos Cirque Du Soleil, Circo da China e Disney On Ice; musicais infantis da Disney; simpósios e eventos exclusivos como Footecon e Risológico; o maior evento de tecnologia e cultura pop do sul do Brasil, Geek City, entre muitos outros.

Data: De 31 de agosto a 2 de setembro de 2018

Local: Expo Renault Barigui (Rua Batista Ganz, 430, Curitiba / PR)

Ingressos: R$ 55 para sexta (31/08); R$ 65 para sábado e domingo (01 e 02/09); R$ 150 pelo passaporte para os três dias, que dá direito a credencial colecionável

Site Oficial: www.geekcity.com.br

