A empresa paranaense Gaslog passou por um profundo processo de reposicionamento de marca nos últimos anos e está colhendo bons e prósperos frutos desde então. Especializada na distribuição de GLP a granel para os estados do Paraná e Santa Catarina, faz parte do Grupo Ergon, nome que significa “energia” em grego, ao lado da MID Service e Gtec. As mudanças que incluíram investimento em equipe, equipamentos e identidade visual, fizeram da empresa uma das que mais crescem do sul do país. O objetivo agora é aumentar a atuação nos estados do sul e expandir para o Sudeste nos próximos cinco anos.

“Essa transformação veio com a visão de nos tornarmos a melhor distribuidora de GLP do mercado. Levando em conta que o único fornecedor de GLP no país é a Petrobrás, buscamos nos diferenciar na prestação de serviço qualificada e especializada. Investimos em treinamento da equipe, em nova identidade visual, em melhorar nosso atendimento pós venda, na comunicação direta sem intermediários e no compromisso com o cliente”, conta Wolney Pereira CEO da Gaslog.

Ouvir os clientes para crescer e se diferenciar

Dobrar de tamanho nos últimos três anos foi consequência de uma série de atitudes institucionais baseadas em uma ampla pesquisa de mercado feita com clientes e colaboradores Gaslog. Isso resultou também em um aumento de 75% no faturamento em comparação com o período anterior às mudanças.

A Gaslog investiu em diferenciais com foco na satisfação do cliente. “Trouxemos um serviço mais humanizado e flexível, com atendimento e abastecimento personalizado. Hoje temos o serviço GLP Expert, que avalia e dimensiona a necessidade do cliente seja ele industrial, agrícola ou de empresas e condomínios. Desta forma temos mais agilidade e controle no reabastecimento, economia e segurança na entrega”, conta Pereira.

Hoje a Gaslog possui alto nível de satisfação. Pesquisas mostram que 80% valorizam o atendimento e a entrega como os principais fatores positivos da empresa e 100% indicariam os serviços da Gaslog.

Para Wolney, esse é o resultado das ações de atendimento direto e especializado investidos pela empresa. Não há na Gaslog atendimento por 0800, o cliente fala diretamente com os gestores de sua região. Além disso, o sistema é atualizado com dados do cliente em tempo real, então logo no primeiro contato a comunicação fica mais fácil e pessoal. Na parte do abastecimento, há o compromisso com a agilidade e segurança, além da empresa possuir assistência técnica especializada 24 horas. Para o cliente a conta individualizada e o contrato sem multa de recisão são diferenciais.

“Conseguir nos destacar no mercado pelo serviço prestado mostrou que estamos no caminho certo. Nosso foco é o crescimento controlado, sem perder a pessoalidade do nosso contato com o cliente e a entrega de qualidade”, conclui o gestor.

Conheça mais sobre os serviços da Gaslog no site www.gaslog.com.br ou pela página no facebook www.facebok.com/Gaslog.

Sobre a Gaslog