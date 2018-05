G/PAC é a agência pioneira no conceito de comunicação integrada para os clientes

A G/PAC é um dos maiores grupos de comunicação do Sul do País.

São três agências com mais de 120 mentes criativas trabalhando pelas mais respeitadas marcas do Brasil. O objetivo é fazer que elas sejam cada vez mais valiosas e admiradas. A G/PAC foi a primeira agência do estado a defender o conceito de comunicação integrada.

A agência tem outras empresas vinculadas a ela: Genéricka, a agência live do grupo; E-Tools Digital Connections, de soluções digitais; o Data Bureau, que conta com um time especializado para cuidar do setor de inteligência do Grupo e a ArtBureau tem foco em projetos de design e comunicação visual, bem como trabalhos de pré e pós-produção.

O Instituto Grupo Boticário confiou à Genéricka, no final de 2017, a criação de uma nova proposta para um de seus mais emblemáticos espaços de arte, o Espaço Perfume Arte + História, que foi inaugurado, sob o nome O Mundo do Perfume, Viagem pelas Fragrâncias.

“Fomos brifados para criar um novo projeto com a intenção de explorar o contexto social do perfume. Nessa nova fase, o objetivo era criar uma atração para o público jovem. Aproveitamos a oportunidade para pensar um projeto de Brand Experience para que o visitante pudesse ter uma verdadeira experiência de marca, de maneira imersiva, interativa e lúdica”, conta a diretora executiva da Genéricka, Maria Claudia Lima Bandeira.