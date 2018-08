Em pleno processo eleitoral, visando a votação em 7 de outubro, o Tribunal Superior Eleitoral passa a ter novo presidente a partir desta terça-feira, dia 14. Sai Luiz Fux e entra Rosa Weber. Fux deixa o próprio TSE, por onde atuou nos últimos dois anos, sendo seis meses na presidência. Três vagas de ministros do TSE são sempre de integrantes do STF e neste rodízio, os integrantes do TSE e que também atuam no STF passam a ser Rosa Weber, Luiz Roberto Barroso e Edson Fachin.