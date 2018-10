A divisão extremista e radical que aponta o segundo turno das eleições demonstra que o futuro presidente da República, seja ele quem for, não terá vida fácil. Dificilmente quem se eleger terá maioria no Congresso e isto exigirá negociação. Fora da Câmara e do Senado, a população adotou uma postura maniqueísta: seu candidato é o melhor do mundo e adversários são a escória humana. A pressão dos que perderem sobre o candidato vencedor não deixará fácil a vida do próximo presidente do Brasil. Seja ele quem for.