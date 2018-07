Às 15h desta sexta-feira, o Brasil enfrenta a Bélgica e, para a torcida, o funk-exaltação Joga pra Neymar , composto por Jair Oliveira, está disponível, com direção artística de Simoninha em https://dittomusic.lnk.to/JogaPraAnimar. Os shoppings ficam abertos, mas das 14h30 e até meia hora após a partida, o funcionamento das lojas, quiosque e restaurantes da praça de alimentação dos shoppings é facultativo. Em Curitiba, algumas opções para torcer em público:

Churrasco, pagode, Tibúrcio

O Bar Brahma irá oferecer o serviço de churrasco com diversos acompanhamentos e samba com o bloco Santa Clara, durante o intervalo e após o jogo do Brasil contra a Bélgica. O torcedor curitibano Tibúrcio, que ganhou notoriedade ao segurar a taça de campeã da Alemanha na Copa de 2014, foi convidado pelo bar para assistir à partida desta sexta.

(Av. Getúlio Vargas, 234, abre a partir das 12h).

Festeje como um irlandês

Abre depois das 18h, mesmo assim O Irlandês Voador é um pub divertido para se comemorar o resultado do jogo e está com novas opções em seu cardápio para esse período de baixa temperatura. Para beber, três opções de quentão, treze torneiras de chopes, com rótulos que variam a cada semana, além de drinques especiais e vinhos.

“Apesar do nome, não é um bar irlandês. Como contamos com chopes artesanais de qualidade, a ideia sempre foi brincar com os irlandeses, que sabem beber como niguém. Então, juntamos com várias opções gastronômicas de qualidade e drinques especiais em um ambiente confortável, descontraído e que também faz referência à cultura geek”, explica José Ivahy Neto, sócio de Cauã Cruz e Guilherme Lepca Neto.

Anote: Rua Almirante Tamandaré, 198 – Alto da XV. Fone 3402-8227. Abre de terça a sábado, das 18h às 23h45.

Chope de graça

O Garden Hambargueria abrirá às 10h para o jogo do Uruguai e França, com o open de café. Já para o jogo do Brasil, que acontece às 15h, a casa oferecerá open de amendoim. E, se o Brasil vencer, o bar dará um chope de graça para a torcida presente no bar. O chope vai sair por cinco reais o dia todo e os clientes que ficarem após a decisão da seleção brasileira poderão aproveitar o double de caipiroska.

(Av. Jaime Reis, 22 – São Francisco. A partir das 10h).

Caipirinha na faixa

Para deixar a galera ainda mais empolgada, vai ter rodada de caipirinha grátis no Zapata, se der Brasil. Para garantir a rodada na faixa é preciso pedir a sequência mexicana, vibrar, gritar e pular muito para que o Brasil derrote o time adversário. Para ajudar, haverá som dos Mariachis que fazem apresentação antes, no intervalo e após a partida.

(Rua José Sabóia Cortês, 383, Centro Cívico).

Sushi com bolão

No Taj Bar tem transmissão do jogo do Brasil e à noite acontece a festa HideOut. À disposição um telão e mais de dez TV. A casa abre às 12h e tem promoção de 50% no cardápio de sushi até as 14h. O bolão terá como prêmio 30 chopes a serem divididos entre os torcedores e a roleta premia com temaki, garrafa de uísque, combinado e chope.

Até 17h, entrada a 10 feminino e 25 reais masculino. Depois desse horário, aumenta cinco reais.

(Rua Bispo Dom José, 2302, Batel).

E se tiver goleada…

Além de um telão especial, a cervejaria Way Beer vai disponibilizar, das 12h às 19h, doze torneiras de chope, hambúrguer artesanal, espetinhos (alcatra, coração e calabresa) e batata rústica. Para animar a torcida, vai liberar uma rodada de chope grátis a cada gol do Brasil para todos que estiverem acompanhando o jogo na fábrica.

(Rua Pérola, 331, na cidade de Pinhais. Fone 3653-8853).

Torcida fiel

O pet center HiperZoo, no Parolin, promove uma extensa programação com direito a telão, aula de adestramento e feirinha de adoção. Nesta sexta-feira, bichinhos e tutores podem assistir juntos ao jogo do Brasil, num espaço decorado, com direito a guloseimas típicas de festa junina e petiscos para os pets. Já no sábado acontece mais uma aula de adestramento, com o adestrador Rafael Wisneski da Meu Cão Companheiro, e feirinha de adoção com a ONG Amigo Animal.

(Des. Westphalen, 3.448. Fone 3051-7777).

Copa Lombo

Desse evento ninguém leva a taça, mas tem lances deliciosos: é o Festival Copa Lombo, patrocinado pela Alegra, fabricante de carne suína, e idealizado pelo Gastrotiba. Participam 14 bares e restaurantes com pratos exclusivos por um preço fixo de 39,90 reais. Até 5 de agosto, poderão ser saboreados pratos como Lombo Laqueado com risoto de alho poró e bacon, Copa Lombo com aligot três queijos, farofa de banana e bacon, Chancho ao tamarindo, Copa Lombo Teriuaki e Lombo agridoce tailandês.

Participantes: Banoffi, Cana Benta, Cantina do Délio, Don Max, Estofaria Bar, Gordo e Magro, Jabuti, Limoeiro, O Fornari, Peruano Gastronomia e Cultura, Pistache Pizza, Quermesse, Quitutto e Silzeu´s.

Brinde à vitória

A programação do Street 444 começa às 11h, com a transmissão do jogo Uruguai x França. A partir das 14h, o terá Aperol Spritz e chope em dobro. Caso o Brasil se classifique para a semifinal, o cliente vai ganhar uma taça de vinho branco, vinho tinto ou espumante.

(Alameda Presidente Taunay, 444 – Batel)