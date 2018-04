Furukawa cresce 16% e anuncia geração de empregos

Durante entrevista coletiva à imprensa, esta semana, a Furukawa Electric LatAm anunciou que fechou o ano fiscal de 2017 (encerrado em março) com uma receita líquida de R$ 901 milhões – valor que representa um crescimento de 16% em relação ao exercício anterior.

INVESTIMENTOS

A empresa, que tem unidades industriais na Cidade Industrial de Curitiba, anuncia previsão, ainda este ano de novo aumento na receita – da ordem de 17% – e de investimentos que deverão atingir R$ 43 milhões, em todas as unidades da empresa. Com isso, conforme revelou Foad Shaikhzadeh, presidente da Furukawa Electric LatAm e vice-presidente corporativo sênior do grupo Furukawa Electric.

”Vamos gerar perto de 300 vagas no Paraná. E acreditamos no crescimento do Brasil”, enfatizou.

“Nesse primeiro ano, conseguimos tornar a marca mais forte no Brasil e nos demais países onde a empresa atua”, avalia Foad Shaikhzadeh.

Segundo ele as exportações cresceram 3% em 2017 e novos países – especialmente do Sudeste Asiático e do Norte da África – passaram a fazer parte do mercado da empresa. “Essa expansão motivou a ampliação da nossa linha de produtos, por meio de parcerias estratégicas como a firmada no início deste ano com a Intracom Telecom”, afirma Foad. O principal objetivo desse acordo é a união de competências para a oferta de soluções híbridas, integrando as tecnologias de fibra óptica e sem fio (rádio), com foco em aplicações como Internet das Coisas (IoT), Indústria 4.0 e redes 5G.

“A Furukawa aposta em soluções híbridas para atender às demandas de todos os mercados, das grandes operadoras e provedores de serviços de internet às empresas que estão aderindo ao conceito de Indústria 4.0, que é a quarta onda da Revolução Industrial”, enfatiza Foad Shaikhzadeh. Para esse segmento do mercado, a empresa está anunciando uma nova linha de produtos, chamada FIS – Furukawa Industrial System, que deverá estar disponível no país no segundo semestre deste ano.

NOVA FÁBRICA

A Furukawa também está inaugurando uma fábrica de conectividade e um novo centro de distribuição, ambos em Curitiba. Segundo Foad, a nova fábrica deverá atender às necessidades do segmento de datacenters, que demanda produtos customizados e prazos cada vez mais curtos, e dos provedores de internet (ISPs). Já o centro de distribuição tem o objetivo de atender ao crescimento da modalidade de e-commerce da empresa. “A intenção é dar mais agilidade às entregas e oferecer um ambiente adequado para o manuseio dos milhares de itens comercializados via internet”, explica.

Para enfrentar o aumento da demanda por fibra óptica – que continua crescendo no Brasil e em toda a América Latina -, a Furukawa está anunciando investimentos na expansão de sua linha de cabos ópticos e também na produção de fibra. “A construção de redes 5G, por exemplo, vai demandar fibra óptica para o fronthaul e o backhaul”, diz Foad Shaikhzadeh. “Por isso, vamos ampliar em 20% a capacidade de produção de fibra óptica de nossa fábrica em Sorocaba, no interior de São Paulo”, revela.

Essa ampliação está incluída no investimento de R$ 43 milhões previsto para este ano – que também deverá beneficiar as unidades da Furukawa na Argentina e na Colômbia.

Oi amplia investimentos no Paraná

“Superamos a fase de reestruturação da dívida”

A Oi investiu mais de R$ 213 milhões no Paraná em 2017, o que representa um aumento de 17% em relação a igual período de 2016. No país, o investimento total foi de R$ 5,6 bilhões, registrando aumento de 18,3% em relação ao ano anterior, sendo que a maior parte dos recursos foi aplicado na modernização da infraestrutura e expansão da capacidade de rede, na expansão do 4G e dos serviços de TI.

A Oi implantou no estado 99 novos sites de telefonia móvel e 1.159 sites foram ampliados ou modernizados. Além disso, 19,5 mil novos acessos para o serviço de banda larga fixa também foram implantadas.

“Superamos a fase de reestruturação da dívida, que culminou com a aprovação do Plano de RJ, e iniciamos em 2018 um processo de reestruturação do negócio, que vai colocar a Oi em um novo patamar no mercado. Este evento simboliza este momento em que uma nova Oi está surgindo”, afirma o presidente da Oi, Eurico Teles

A Oi aumentou em 161% o número de cidades com cobertura de 4G em 2017 e agora oferece o serviço em 47 cidades: Curitiba, Almirante Tamandaré, Apucarana, Arapongas, Araucária, Assis Chateaubriand, Bandeirantes, Campina Grande do Sul, Campo Largo, Campo Mourão, Cascavel, Castro, Cianorte, Colombo, Dois Vizinhos, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Guarapuava, Guaratuba, Irati, Jacarezinho, Lapa, Laranjeiras do Sul, Londrina, Mandaguari, Marialva, Maringá, Medianeira, Palmas, Palmeira, Paranaguá, Paranavaí, Pato Branco, Pinhais, Pinhão, Pitanga, Ponta Grossa, Quedas do Iguaçu, Rio Branco do Sul, Santo Inácio, São José dos Pinhais, São Mateus do Sul, Sarandi, Telêmaco Borba, Toledo, Umuarama e Virmond.

Em 2017, a redução de custos da companhia atingiu a marca de R$ 1,5 bilhão e as iniciativas de digitalização contribuíram fortemente para esse resultado.

“Estamos apresentando hoje ao mercado e também à nossa força de vendas produtos digitais inovadores que passam a fazer parte de nosso portfólio. Isso mostra que a companhia está comprometida em promover a retomada da receita ao mesmo tempo em que melhora a experiência do cliente. Em 2018, a Oi continuará investindo em melhoria da qualidade com a expansão da rede de 4G, da rede de fibra ótica de alta velocidade e da digitalização”, avalia Bernardo Winik, diretor Comercial da Oi

Mais crédito para micro e pequenas empresas

O presidente do Sebrae, Guilherme Afif Domingos, defendeu na quarta-feira (18), que o crédito das instituições financeiras de fomento seja canalizado para as micro e pequenas empresas, durante a assembleia da Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE). Segundo Afif, pelo menos 84% das MPE não têm acesso a linhas de financiamentos, que são destinados apenas aos grandes negócios.

“Temos um sistema financeiro que não compete, um sistema robusto, mas concentrado em cinco instituições, sendo duas públicas e três privadas, mas que são grandes demais para operar com empresas de pequeno porte”, afirmou Afif. “Dentro dessa linha, estamos disponibilizando o fundo de aval do SEBRAE para as instituições de crédito e fomento que intensifiquem suas operações com as MPE”, acrescentou Afif.

O presidente do Sebrae ressaltou a importância das instituições financeiras baratearem e simplificarem a concessão de crédito aos pequenos negócios. “O grande desafio, aqui, com as instituições ligadas à ABDE, é se articular com o BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social), para permitir que os créditos cheguem aos pequenos”, ressaltou Afif. Segundo ele, uma das alternativas é a parceria com Fintech’s. “É um sistema tecnológico que diminui o custo da operação e faz o dinheiro chegar com mais agilidade ao pequeno empresário”, explicou.

Participaram da assembleia da ABDE representantes de 31 instituições, entre bancos de desenvolvimento e agências de fomento de todo país.

Curitiba com entrega de moedas delivery

Com os serviços de compra e troca de moedas estrangeiras, a BeeCâmbio, um produto da BeeTech, startup brasileira provedora de infraestrutura para pagamentos internacionais e câmbio, acaba de chegar em Curitiba. Por meio de um processo simples, humanizado e transparente, agora os interessados na compra ou troca de valores poderão realizar todo o processo via plataforma e receber a moeda no destino a escolher.

Além dos serviços disponíveis pela BeeCâmbio, a BeeTech também oferece a transferência internacional de dinheiro 100% online por meio de seu outro produto: a Remessa Online. Juntas, as duas empresas já operam cerca de R$ 200 milhões por ano.

Agora, a BeeCâmbio está presente em sete capitais e planeja expandir ainda mais a área de cobertura. Moradores de 40 cidades podem solicitar o serviço via chat, WhatsApp, Telegram, Skype e email. Um dos diferenciais da BeeCâmbio é a oferta de um sistema de desconto progressivo conforme a quantidade de moeda negociada.

Ao todo, são 22 moedas disponíveis para compras e trocas. O prazo de entrega do pedido é de até um dia útil em compras de dólar (USD) e euro (EUR), após a confirmação da compra para delivery, e dois dias úteis para retirada em lojas parceiras.

Para compras acima de USD 1.000, ou o equivalente em outra moeda, o valor do frete é gratuito para todas as cidades. Ordens com valores mais baixos, é cobrado uma taxa de entrega de acordo com a região, independente do valor da compra.

Fundada em 2016, a BeeTech é a primeira empresa brasileira focada em soluções financeiras que integram processos consolidados durante as operações cambiais por meio de seus dois produtos: a BeeCâmbio e a Remessa Online. A empresa tem como como missão levar um atendimento humanizado, no qual a experiência de compra e troca de moedas estrangeiras ou transferências internacionais, seja simples, rápida, prática, totalmente online e a transparência nas transações como seus maiores diferenciais.

Com atendimento online, a BeeTech oferece relacionamento multicanal por meio de Chat, Whatsapp e-mail e telefone. Com a BeeCâmbio é possível fazer a compra da moeda estrangeira pelo site, receber via delivery, criar alertas para obter as menores cotações do mercado. Já a Remessa Online é a primeira plataforma independente para transferências internacionais autorizada pelo Banco Central do Brasil que funciona 100% online.

Grupo Opet completa 45 anos

O Grupo Educacional Opet completa 45 anos de atividades em 2018. Sob a liderança do presidente José Antonio Karam, a instituição festeja a data de forma especial, com a conquista recente do status de Centro Universitário.

“Uma de nossas competências é formar cidadãos para o mercado de trabalho. Os primeiros anos da Opet coincidiram com a transformação de Curitiba, de capital modesta em quarta cidade mais rica do país. Ficamos felizes por fazer parte dessa trajetória e contribuir para o crescimento de uma das capitais brasileiras com o maior Índice de Desenvolvimento Humano”, afirma Karam.

A data é um momento especial para instituição que iniciou suas atividades em 1973 com cursos livres e hoje prepara alunos no ensino infantil, fundamental e médio, em 24 cursos de graduação presencial e a distância, e em pós-graduação, com 35 especializações e cursos de extensão em duas unidades e 22 polos de apoio presencial.