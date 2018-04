Fundador do Business Transformation lança livro de economia na UniSociesc

A UniSociesc Curitiba recebe o escritor e empresário carioca Leandro Jesus para o lançamento do livro “Exploradores de um Mundo em Transformação”, no dia 24 de abril, às 19 horas, no campus Palácio Avenida. O escritor irá falar sobre o futuro das organizações e o papel dos exploradores da nova economia do século XXI, seguida de debate do público com os coautores do livro.

Segundo Leandro, o livro busca despertar a consciência das pessoas para uma nova era nos negócios e na sociedade. Por meio de uma analogia entre o mundo corporativo e as expedições náuticas do passado, debate como é possível remover as âncoras que restringem a capacidade das organizações tradicionais em navegar rumo à nova economia do século 21.

“Exploradores de um Mundo em Transformação” é um lançamento da Business Transformation, uma comunidade de profissionais, executivos e empreendedores engajados na transformação de organizações tradicionais para o século 21. A impressão da obra é resultado de uma campanha de financiamento coletivo na plataforma Catarse, entre setembro e outubro de 2017, que contou com a contribuição de 114 apoiadores de 16 diferentes Estados do Brasil e do exterior.

Local: UniSociesc Curitiba, campus Palácio Avenida, na Rua Luiz Xavier, n.º 40, Centro (em frente ao Palácio Avenida).