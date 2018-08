Ao encerrar o mês dedicado aos papais, chega a Curitiba a peça O Pai, estrelada por Fulvio Stefanini, que com este trabalho ganhou o Prêmio Shell de melhor ator do ano. Carol Gonzalez, Déo Patricio, Paulo Emílio Lisboa, Wilson Gomes e Carol Mariottini. compõem o elenco.

Sucesso no mundo inteiro, o emocionante texto do francês Florian Zeller fala da cômica convivência entre um pai, cuja memória vacila, e uma filha: ora se amam, ora não se suportam. Na França, a peça ganhou os Prêmios Molière, o mais importante do teatro francês, em 2014. A montagem inglesa foi eleita “a melhor peça do ano” pelo The Guardian. Esteve em cartaz na Argentina e estreou também nos cinemas com o nome Floride 2015.

O espetáculo retrata com requintado humor as vidas de um pai e de uma filha. As transformações trazidas pelo tempo, pela idade e pela convivência familiar. Como interferem no que os cercam? É possível sorrir diante de quadros já tão delicados como a idade avançada, dúvidas, doenças, decisões familiares? Tudo tratado de maneira poética, lúdica, romântica. O PAI é uma obra que transforma lágrimas em risos. E risos em lágrimas.

Com essa encenação brasileira, Fulvio Stefanini comemora 60 anos de carreira e tem o filho, Léo Stefanini, na direção. Sentindo-se presenteado com a peça, diz o ator: “Quando li a peça pela primeira vez percebi que teria a oportunidade de realizar um grande trabalho. Lidar com um tema tão delicado, de uma maneira sutil, buscando valorizar o que há de mais humano na relação com a filha e com os próximos”.

Imperdível: Teatro Fernanda Montenegro/ Shopping Novo Batel, nesta sexta dia 31 e no sábado, às 21h.. Ingressos a 90 e 45 reais.