Segunda mais antiga cooperativa agroindustrial do Brasil e mais longeva do Paraná, a Frísia completou 93 anos ontem e comemora desenvolvendo ferramentas que inovam o atendimento e o fornecimento de produtos ao produtor rural brasileiro. O lançamento do e-commerce SuperCampo (lojasupercampo.com.br) reforça a cultura da cooperativa de promover um pensamento global mesmo tendo uma atuação local.

A Frísia já tem em seu portfólio iniciativas como a Digital Agro, feira de tecnologia para o campo, a co-criação da Fundação ABC, referência em pesquisa e desenvolvimento tecnológico para o agronegócio, além da Unium, marca da intercooperação (que envolve também as cooperativas Castrolanda e Capal). O SuperCampo tem mais de 1.000 itens agropecuários a pronta entrega, entre eles rações, medicamentos veterinários, ferramentas, equipamentos de proteção individuais e material para ordenha.

“O maior diferencial dessa ferramenta é que, agora, o produtor pode adquirir artigos de marcas renomadas, com garantia comprovada e ampla variedade sem precisar se deslocar até uma loja física”, comenta Ronald Eikelenboom gerente de Serviços e Logística da Frísia, um dos responsáveis pela criação do SuperCampo.

Os usuários da loja virtual da Frísia terão a opção de receber seus pedidos em sua propriedade rural ou retirá-los uma das 11 lojas agropecuárias da cooperativa presentes em Carambeí, Imbituva, Irati, Palmeira, Piraí do Sul, Ponta Grossa, Prudentópolis, Teixeira Soares, Tibagi e nos distritos de Tronco e Terra Nova.

O maior objetivo do SuperCampo é oferecer aos produtores uma nova opção para atender às suas necessidades por itens agropecuários de forma rápida, eficiente e com qualidade. “Quando desenvolvemos este projeto, definimos que não bastava apenas criar uma ferramenta que facilitaria as vendas. O SuperCampo é fácil de navegar, além de oferecer segurança e comodidade, para garantir entrega rápida e um pós-venda eficiente”, afirma Berenice Los, gerente de Tecnologia da Informação da Frísia.

Com o lançamento do SuperCampo, a Frísia entra em um mercado que faturou R$ 47,7 bilhões em 2017 e que cresceu 12% no mesmo período, segundo dados da Webshoppers, pesquisa realizada pela Ebit em parceria com a Elo. “O SuperCampo é produto do mundo em que vivemos. Um mundo em que o agricultor toma decisões a partir de dados que são entregues para ele na tela do smartphone. Quando se trata de compras, não é diferente, a tendência é a mesma”, avalia Emerson Moura, superintendente da Frísia.

Para Moura, a loja agropecuária virtual é mais uma prova de que a cooperativa completa 93 anos mantendo a coerência entre o discurso inovador e a prática. “Nossa política de gestão é, e sempre será, aumentar a rentabilidade do produtor rural em suas atividades, contribuindo para o desenvolvimento do agronegócio. Além disso, precisamos diversificar sempre que possível e o SuperCampo é mais um fruto desta política que nos acompanha há mais de 90 anos, sem ignorar as possibilidades que o mercado nos oferece, tendo sempre o compromisso de melhor acesso a nossos cooperados.”, completa.