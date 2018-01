Frescor e charme nas mesas para o Verão 2018

Que tal uma mesa linda para receber no verão? E, o melhor, pode ser indoor ou outdoor. A leveza e o frescor do verão inspiram momentos de descontração com amigos e familiares. Neste período do ano, é natural receber mais nossas pessoas queridas, em nossa casa na cidade, no campo ou na praia. E, com ideias práticas, charmosas e muito atuais, é possível fazer destas recepções, almoços e jantares momentos inesquecíveis.

Vimos no final do ano aqui na coluna dicas para preparar a mesa de Natal dos sonhos. Agora, vamos ver ideias de profissionais consagrados para inesquecíveis mesas de verão.

Em sua proposta de mesa para o verão, preparada na Simmetria com mobiliário Jader Almeida e decoração MF Mesas Finas, a designer de interiores Jane Rocha apostou em uma composição vibrante e sofisticada, em que predominam as cartelas de azul e rosa. Adornos de hortênsia, no vaso e nos anéis de guardanapo, e referências tropicais, como as estampas de abacaxis no lugar americano, realçam a proposta de leveza e descontração refinada.

O cuidado com detalhes, como a louça branca com pássaros esculpidos, valoriza o conjunto com delicadeza. A composição de vasos em uma das extremidades, de diversos tamanhos e formas, é uma opção simples de executar e que traz movimento, modernidade e elegância ao conjunto.

A arquiteta Sabrina Becker traz uma proposta de mesa, montada a convite da Villa Batel Decor, para um verão moderno e sofisticado, pontuado de verde, madeira e refinamento contemporâneo. Ela mostra que é possível trabalhar diferentes assentos, alternando cadeiras e bancos, e também peças diversas na mesa, com elegância e um toque cool. Valorizar a integração entre áreas externas e internas é outra boa ideia, sempre que possível.

Um modo de fazer isso é trazer a natureza para dentro de casa, com a disposição de arranjos de flores e plantas. A cartela de cores também foi inspirada na natureza. Nas louças, destacam-se os tons sóbrios, em contraste com os talheres dourados e a suave estampa dos guardanapos.

O charme do xadrez Vichy, tomou conta da moda e também da decoração neste verão. O célebre xadrez dos anos 1950 e 1960, que homenageia a deliciosa cidade francesa e faz referência à icônica estampa do vestido de casamento de Brigitte Bardot, é um highlight da atualidade. A mesa decorada pela arquiteta Talita Nogueira, a convite da Villa Batel, foi inspirada em texturas black & white. O frescor da estação foi valorizado com toques de magenta e amarelo, em plena harmonia com as louças da Vista Alegre. Uma mesa com a cara do verão e também atual e elegante.

A arquiteta Angela Chinasso criou em sua mesa de verão, para a Villa Batel, uma proposta voltada a celebrar bons momentos entre pessoas queridas. A arquiteta optou por uma construção conceitual, partindo dos arranjos de abacaxis, um hit da estação. A combinação de materiais, texturas e elementos diversos também se destaca, mostrando que se pode misturar sim, com muito estilo.

Um toque a mais de sofisticação vem com a composição do divertido abacaxi com a elegância do coral, ambos elementos tropicais.