Uma frente fria que está se formando no Rio Grande do Sul pode deixar o tempo bastante fechado no Paraná, mas sem a possibilidade de chuva.

De acordo com o Instituto Tecnológico Simepar, esta terça-feira (14) será de forte contraste entre as temperaturas, com mínima de 7 e máxima de 23 graus em Curitiba. Na quarta-feira (15), o Simepar prevê um aumento da nebulosidade no Estado. Em Curitiba, os termômetros ficam entre os 8 e 22 graus, sem possibilidade de chuva. Para quinta-feira (16) a capital terá uma menor amplitude térmica: mínima de 11 e máxima de 13 graus.