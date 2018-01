Francisco desce de papamóvel para cumprimentar mulher cega

O papa Francisco quebrou o protocolo mais uma vez e interrompeu uma volta de papamóvel para cumprimentar uma fiel cega de 99 anos.

O episódio ocorreu no último sábado (20), quando Jorge Bergoglio chegava ao seminário onde se reuniria com o clero de Trujillo, terceira maior cidade do Peru.

Francisco viu no meio da multidão uma idosa que tinha atrás de si um homem com um cartaz com os dizeres: “Me chamo Trinidad. Faço 99 anos. Não enxergo. Quero tocar sua pequena mão”.

O Papa viu o cartaz e desceu do veículo para apertar a mão da senhora. No Chile, ele já havia parado o papamóvel para ajudar uma policial que caíra de seu cavalo.