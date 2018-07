Francal mostra tendências do verão 19

A 50ª Francal acontecerá de 16 a 19 deste mês, no Expo Center Norte, em São Paulo, revelando a intensidade, cores fortes e formas marcantes para Primavera/Verão 2018/19. Os lojistas perceberão que o tênis robusto e muito colorido vem agora com maior força, a mule mantém sua simplicidade e as plataformas das sandálias formam um mix expressivo.

“A coleção de calçados deste Verão vem intensa e repleta de produtos marcantes. A overdose de referências reforça o forte apelo dos produtos. São muitas as cores, texturas e estampas aplicadas de forma inovadora. A consumidora vai encontrar opções glamurosas de calçados que, com certeza, vão dar um toque incrível no look da estação”, adianta Meline Moumdjian, designer e consultora da MoumHouse Creative Design Studio.

As tendências, segundo ela e com ilustrações do designer e professor do Istituto Europeo di Design, Raul Vieira, são:

Mmules em todas as fôrmas, saltos e cores. Os cabedais ganham combinações de metal, pedras, tecidos ou camurças se mostram inovadores. Ssandália flatform tanto nos modelos retos como com uma leve cunha. O cabedal pode variar, sendo com uma tira reta ou tiras cruzadas. As tiras presas no tornozelo e as partes frontais com tiras largas são essenciais.

A tendência do PVC transparente deste verão se apresenta nas sandálias divertidas que aparecem com a versão atualizada, para todas as alturas de salto e funcionam tanto na beira da piscina quanto no lookda noite.

O slingback surge revisitado com seu delicado salto e aparece em cores intensas, estampas e materiais esportivos. Baseados numa estética pouco delicada, os tênis esportivos se apropriaram de novos materiais altamente tecnológico. Mesmo o robusto pode ser usado com vestidos e saias. E as sandálias de tons vibrantes: de amarelos luminosos e ensolarados ao fúcsia inspirados nos anos 80, há muitas cores para escolher.

A Francal 2018, voltada para negócios, insere seus visitantes também no mundo de informação por meio de desfiles, painéis, fóruns e palestras dinâmicas. A entrada é gratuitas mas voltada apenas a profissionais do setor calçadista.