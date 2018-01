Foz do Iguaçu sedia congressos do IDPA

Apontar possíveis soluções para problemas enfrentados pela administração pública e contribuir efetivamente para aperfeiçoar o sistema administrativo brasileiro são os objetivos do VII Congresso Sul-Americano de Direito Administrativo e o VIII Congresso da Associação de Direito Público do Mercosul, que serão realizados nos dias 1º, 2 e 3 de março, em Foz do Iguaçu (PR). Organizados pelo Instituto Paranaense de Direito Administrativo (IPDA), Associação de Direito Público do Mercosul e Instituto de Direito Romeu Felipe Bacellar, os eventos trarão para o debate assuntos relevantes abordados pelos mais importantes nomes do cenário jurídico nacional e internacional, referências no Direito Administrativo. Os interessados poderão se inscrever em http://efeitoeventos.com.br/ipda2018/inscricao.php. Cabe lembrar que as vagas estão limitadas a 400 pessoas e serão encerradas assim que completar a capacidade.

Conferencistas

As edições de 2018 dos eventos fazem uma homenagem à professora Irmgard Elena Lepenies, professora titular da Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais da Universidade Nacional do Litoral (Argentina), tem como tema central a existência digna e a administração pública do Século XXI. Integram o rol de conferencistas, o professor Romeu Felipe Bacellar Filho, eu fará uma palestra especial durante os eventos. Também serão conferencistas Marcos Vitório Stamm (diretor financeiro da Itaipu Binacional), o deputado estadual Luiz Claudio Romanelli, a vice-governadora do Estado do Piauí Margarete de Castro Coelho e o professor Clèmerson Merlin Clève.

Mais espaços de lazer e convivência para advogados

A Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná planeja para o primeiro semestre de 2018 a inauguração de mais cinco Espaços de Convivência dos Advogados nas Subseções de Irati, União da Vitória, Rio Negro, Castro e Arapongas. O projeto oferece locais adequados para a promoção de eventos e confraternizações entre os profissionais da classe. Também podem gerar receitas para as Subseções com eventuais locações. “Um dos compromissos da nossa gestão na Caixa dos Advogados é ampliar os benefícios com investimentos em projetos relevantes em todas as regiões do Paraná. É uma satisfação estarmos investindo em Subseções de cidades menores, pois reafirma a nossa proposta de atender os advogados de todo o estado. Nossa meta é finalizar a gestão com 28 espaços em funcionamento no estado”, destaca o presidente da CAA/PR, Artur Humberto Piancastelli.

Leilão de bens

O juiz da 9ª Vara do Trabalho de Curitiba nomeou o leiloeiro público oficial do Paraná Helcio Kronberg para realizar a avaliação dos bens penhorados do Hospital Universitário Evangélico de Curitiba, Faculdade Evangélica do Paraná e Saúde Evangélico Ltda. Uma vez homologada a avaliação poderá ser marcado o leilão. Considerado um dos mais importantes leiloeiros do Paraná, Helcio Kronberg, possui ampla experiência em leilões extrajudiciais e judiciais. Mestre, especialista e bacharel em Direito e Administração, com formação também em Economia e Ciências Contábeis, tem cinco livros publicados e atua na docência.