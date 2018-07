A sétima edição do Fórum Sustentabilidade e Governança promovido pela STCP, em parceria com a Milano, acontece nos dias 21 e 22 de agosto, e promete trazer uma rica discussão de boas práticas que estão impactando negócios e impulsionando a inovação para diferentes setores da economia. O evento, que nesta edição tem como temática as “Estratégias que impactam negócios e norteiam o amanhã”, será realizado no auditório da FAE Business School em Curitiba, e reunirá em um mesmo espaço de negócios gestores e decisores, em uma programação intensa de conteúdo, além de uma rica oportunidade de networking.

Para Rômulo Lisboa, diretor de Desenvolvimento e Qualidade da STCP, e coordenador do Fórum, este ano o evento segue gerando insights e oportunidades que impactam diretamente no resultado das empresas. “A cada ano o Fórum se fortalece com a presença e o envolvimento de corporações que somadas representam entre 3% e 4% do PIB brasileiro, e em 2018 estamos trabalhando em uma rica grade de conteúdo, que complementa e dá continuidade às discussões levantadas nos anos anteriores. Certamente são percepções e estratégias que poderão nortear o futuro dos negócios”, explica.

Nos painéis desta edição, serão apresentados cases de tendências em sustentabilidade e governança de players de destaque do mercado, entre eles Vale S.A., Natural Cotton Color, Banco JP Morgan, BRDE, Caixa, Sicredi, WEG e Copel. Na programação de palestras, grandes nomes do meio corporativo vão abordar o impacto das boas práticas de gestão no cotidiano das empresas. Um conjunto de assuntos que vai discutir tendências e perspectivas em diferentes segmentos, impactando a dinâmica de resultados de cada negócio.

Entre os confirmados para os painéis e debates estão o diretor do Observatório do Clima, Claudio Angelo, o diretor da Forest Trends Peru, Fernando Momiy, a presidente executiva da IBÁ – Indústria Brasileira de Árvores, Elizabeth de Carvalhaes, a presidente executiva da Color Cotton, Francisca Vieira, o publicitário e autor, Eloi Zanetti, o professor da FGV, Arthur Igreja, o gerente nacional de Sustentabilidade e Responsabilidade Socioambiental da Caixa, Gustavo Ribeiro, o diretor presidente do Banco JP Morgan Brasil, José Berenguer, o diretor-presidente do BRDE, Orlando Pessuti, o gerente de Desenvolvimento do Cooperativismo do SICREDI/PR/SP/RJ, André Assis, o diretor de Novas Energias da WEG, João Paulo Gualberto da Silva, o diretor presidente da Copel, Jonel Iurk, o diretor superintendente da Itaipu, Jorge Augusto Callado Afonso, além dos anfitriões, Ivan Tomaselli, Joésio D. P. Siqueira, da STCP e Miguel Milano.