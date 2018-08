Entre 10 e 13 de julho realizou-se em São Paulo uma das principais feiras de negócios, em âmbito global, em materiais, acessórios e tecnologia para o setor de móveis e interiores: a ForMóbile. A feira bienal, grande referência na América Latina para a indústria madeira-móveis, é considerada uma forte apontadora de tendências sobre o que será incorporado – em conceito e também em cores, texturas, matérias-primas, insumos, acessórios, dispositivos e acabamentos – no design de móveis, interiores, áreas externas, arquitetura e construção nos próximos anos.

Nesta edição da Coluna Archi & Design, trazemos uma seleção de tendências apontadas pela ForMóbile 2018.

Mescla de Materiais

A composição de materiais diversos em um mesmo projeto ou peça de mobiliário são uma tendência marcante. Pode se dar tanto em materiais naturais quanto em padrões, tanto em painéis e outros substratos quanto em revestimentos diversos, além de acabamentos, abrangendo madeira, pedra, vidro, metal, couro e tecido, entre outros.

Cores

As cores como um elemento de expressão de personalidade na decoração, em cartelas variadas e composições surpreendentes é uma proposta que tende ao crescer na decoração, como evidenciado na ForMóbile e também no Salão de Milão, em abril, na Itália.

Naturalidade

Madeiras naturais e revestimentos diversos em padrões de madeira são um highlight, em alinhamento com propostas em pedras ornamentais (naturais ou em padrões fantasia) e outros elementos que dialogam com materiais provenientes da natureza. Trata-se de uma naturalidade elegante e, muitas vezes, também cheia de espontaneidade e calor, aconchego.

Texturas

A valorização das texturas, em diálogos diversos na composição de móveis e ambientes, é outra tendência em destaque na Formóbile 2018, em matérias-primas e padrões diversos.

Formas Envolventes

Materiais e tecnologias que permitem o trabalho de desenhos cada vez mais originais e envolventes, resultando em formas de movimentos surpreendentes e cheios de personalidade, abrem um amplo caminho para o design, ocupado com graça, elegância e muita presença por fabricantes e profissionais da criação.

Mostra Container: tendências e sustentabilidade em arquitetura e interiores

Inaugurada em agosto, a Mostra Container coloca arquitetura sustentável e tendências em arquitetura e interiores em evidência. A residência que abriga a mostra é a primeira de Curitiba a receber a criteriosa certificação de sustentabilidade GBC Brasil, reconhecida internacionalmente. Além disso, trata-se da primeira casa de container e steel frame a receber esta certificação, que considera critérios de inovação, liderança, responsabilidade social e gestão ambiental.

A primeira edição da Mostra Container, se realiza nos meses de agosto e setembro, com visitas agendadas entre 15/8 e 21/9, na Estr. Ângelo Pianaro, 1631, Butiatuvinha, Curitiba. A mostra apresenta um trabalho que vem sendo desenvolvido desde 2015. São mais de 30 profissionais da arquitetura e design participantes, dentro da proposta de projetar uma casa dentro das noções de sustentabilidade e consciência ambiental. Os 23 ambientes que compõem a casa se distribuem em 375 m² e dois setores: área de viver e estar, no térreo; e área de criar, no primeiro andar.

Na última semana, a coordenadora-geral da Mostra Container, Tatiana Hultmann, recebeu convidados para comemorar a finalização da obra. O coquetel contou com a participação dos arquitetos que assinam os espaços e fornecedores, além da imprensa.

Serviço:

Visitas agendadas. Período: 15/08 a 21/09. Horários: seg-sex: 13h30 / 15h30 / 17h30 / 19h30 / 20h20 | sáb: 11h30 às 12h30| Estr. Ângelo Pianaro, 1631, Butiatuvinha, Curitiba (PR).

Projetada pela artista Tatiana Hultmann Stavitzki, com participação E consultoria de Felipe Guerra, do engenheiro mecânico Fabiano Marcone, do escritório Jessika Bona Arquitetura, a fachada simétrica em tom cinza da residência que abriga a Mostra Container segue proposta minimalista. No exterior, não revela que a estrutura da casa é feita em container. Já a fachada lateral, em frente ao bosque, mostra os containers em tom gelo, deslocados, e toda a volumetria proposta. Trata-se do primeiro impacto para quem avista a residência na entrada do condomínio.