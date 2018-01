Forma da Água, duas horas de encantamento

A sessão para a imprensa ia começar, um dia após revelação dos nomeados ao Oscar, quando um colega preveniu: “Se prepare para duas horas de puro encantamento”. O filme em questão é A Forma da Água, que vai estrear na próxima quinta-feira. Sim, é encantador, mas é também ácido, irônico e crítico. Faz ainda um tributo ao cinema e traz uma nostálgica trilha sonora que permite ter mais um toque brasileiro na cerimônia do Oscar – Carmen Miranda surge cantando.

A Forma da Água obteve o maior número de indicações, treze no total. Entre as quais, as principais categorias: melhor filme, diretor e roteiro original (Guillermo del Toro), atriz (Sally Hawkins), ator coadjuvante (Richard Jenkins), atriz coadjuvante (Octavia Spencer). fotografia (Dan Laustsen), figurino (Luis Sequeira) e edição (Sidney Wolinsky).

O filme é o mais “militante” do diretor mexicano: expõe o racismo contra negros e latinos (afinal o “monstro” é sul-americano), o preconceito contra gays e assédio contra mulheres. A classe média americana aparece feito anúncio de margarina. E faz uma faxina no confronto EUA versus Rússia, tanto na Guerra Fria quanto na corrida espacial. O filme se passa nos anos 60, com direto a Cadilac e penteado engomado feito Doris Day.

Mas Del Toro (mais Vanessa Taylor, com quem divide o roteiro) conta uma comovente história de amor – um conto de fadas com pitada erótica. E muito sangue derramado. É o romance de uma faxineira muda (Sally Hawkins) por um ser anfíbio, mantido em cativeiro no laboratório militar, onde ela limpa banheiros com uma amiga negra (Octavia Spencer) . Seu único amigo é um cinquentão desempregado (Richard Jenkins), que mora sobre um cinema. E o vilão da história (Michael Shannon) é o caçador do estranho ser.

Todos os personagens e todos os diálogos são ricos, todas as pontas estão bem-amarradas. Tudo isso emoldurado por um cenário condizente com um cinema capaz de fazer a gente sonhar de que a classe oprimida vai ao paraíso. Mas aquele espectador que se enche de expectativas diante de prêmios e elogios não está isento de alguma desilusão. Porém, minhas duas horas de encantamento foram garantidas, viu Marden Machado?.