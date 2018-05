O Grupo OM Comunicação Integrada é o maior grupo de comunicação estratégica do Sul do Brasil, formado por quatro empresas: OpusMúltipla (especializada em planejamento de comunicação integrada e na criação de propaganda), Brainbox (consultoria de branding 360°), HouseCricket (empresa de comunicação dirigida com foco em engajamento) e TailorMedia (especializada na criação e produção de conteúdos customizados e mídias proprietárias para indústria e varejo).

Acreditando na força da especialização aliada ao poder da integração, o Grupo OM é full thinking e full service e oferece a excelência de especialistas em propaganda, branding, comunicação digital, promoção, marketing direto e conteúdo de marcas com a sinergia de quem enxerga e planeja a comunicação como um todo.

Com mais de 190 funcionários, o Grupo OM faz parte da rede mundial TAAN. A empresa adota o sistema CIM (comunicação integrada de marketing). “A comunicação integrada de marketing permitiu enxergar a comunicação de uma maneira estratégica, pensando não apenas no alinhamento de mensagens, sons e cores das campanhas; mas envolvendo banco de dados, gerenciamento de informações e promovendo a conexão das áreas financeiras e industrial com marketing e comunicação”, explica Rodrigo Havro Rodrigues, presidente da OpusMúltipla.