Foco são políticas públicas que atendam todas as pessoas, diz Cida

Com mais de mil famílias numa área de 28 mil hectares, o assentamento Celso Furtado, em Quedas do Iguaçu, no Sudoeste do Paraná, é um dos maiores da América Latina. Nesta quinta-feira (14), a governadora Cida Borghetti esteve no local para ouvir demandas e acompanhar as ações do Governo do Estado, que apoia os assentamentos com assistência técnica e recursos para educação e saúde.

“Estamos todos do mesmo lado. Temos que focar em políticas públicas que atendam às pessoas de igual maneira”, disse a governadora no encontro com o representante do assentamento, vereador Silvano Ribeiro, a prefeita de Quedas do Iguaçu, Marilene Fátima Revers, lideranças e comunidade. “É preciso o olhar diferenciado do Governo do Estado para a região, buscar, juntos, soluções viáveis e que garantam conforto às famílias”, afirmou. Além das 3 mil famílias assentadas há outras 3 mil acampadas.

Foi entregue um documento propondo esforço conjunto para resolver os conflitos agrários no Paraná e apontando soluções específicas para vários casos. Como, por exemplo, a liberação de R$ 5 milhões para apoio a 1.850 famílias de agricultores de 25 assentamentos do MST em várias regiões do Estado. Além disso, propõe parceria entre o Incra e a Secretaria da Agricultura para assistência técnica a 323 assentamentos no Estado, em benefício de 20 mil famílias e 21 cooperativas de produtores.

Cida Borghetti lembrou que o governo mantém no assentamento Celso Furtado os colégios Chico Mendes e Olga Benário e a escola Construindo Novos Caminhos. Inaugurado ano passado, o colégio Chico Mendes recebeu investimento de R$ 7 milhões. “Graças ao Governo do Estado hoje o acampamento tem uma bela escola que conta com uma ótima estrutura”, disse o vereador Silvano Cordeiro. Recentemente, a governadora autorizou repasse de R$ 1,8 milhão para escolas itinerantes nos assentamentos.