O mundo está tendo que lidar atualmente com um sério problema: a migração de grande quantidade de pessoas em decorrência de problemas em seus países de origem. Conhecidos como refugiados, essas pessoas buscam uma vida melhor em regiões distantes. Muitas delas, porém, não são tão favoráveis a receber esse fluxo migratório. O Brasil, felizmente, está entre os destinos procurados por aqueles que fogem do caos e os adota de braços abertos. A Europa, por sua vez, figura também como uma das regiões mais procuradas pelos “fugitivos”. Para melhorar a situação, os países da União Europeia sabiamente elaboraram algumas medidas.

Os principais pontos do consenso foram a criação de centros de controle para receber os migrantes em países voluntários e o aumento do financiamento a países como Turquia e Marrocos, com objetivo de conter o grande fluxo migratório da região. Cabe ao mundo todo a obrigação de acabar com a intolerância e crueldade de governos e grupos que instalam o caos em seus territórios. Enquanto isso não acontece, o Brasil e outros países precisam ficar de braços abertos para receber os refugiados.