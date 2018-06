Fluke Networks anuncia calendário para certificação CCTT

Com o intuito de contribuir para a formação e qualificação de profissionais e para o desenvolvimento do mercado de cabeamento de redes no Brasil, a Fluke Networks, líder mundial no fornecimento de soluções de teste de rede e monitoramento, anuncia seu calendário de treinamentos 2018.

Como destaque, a companhia oferece ao longo do ano mais seis edições de seu curso para a obtenção da certificação em cabeamento estruturado – CCTT (Certified Cabling Test Technician), que qualifica e certifica profissionais do segmento de redes. Criada há 20 anos e com centenas de profissionais formados, a certificação da Fluke Networks, única no país, possui validade internacional e tornou-se referência no mercado global de redes. Além disto, desde o ano passado, com a recente parceria firmada com a Associação Mundial de Profissionais de Telecomunicações, os graduados no curso da Fluke Networks poderão obter até 14 pontos na graduação contínua da BICSI, que exige 50 pontos no total, o que reforça a importância da certificação da companhia.

Os cursos e certificações acontecem na sede da Fluke Networks e de suas parceiras Grupo Policom e Tellnet, todas localizadas em São Paulo, e são destinados aos profissionais das áreas de TI e Infraestrutura. Os eventos têm por objetivo aprimorar as habilidades do instalador bem como sua eficiência e produtividade na função de teste, certificação e identificação de falhas em sistemas de cabeamento. Com três dias de duração, é constituído por aulas teóricas, prática com os equipamentos, exercícios e por fim, o exame final para a certificação.

Durante o CCTT, o participante aprende normas e tecnologias que envolvem os sistemas de cabeamento de alto desempenho. “Em um mercado com demanda crescente por mão de obra qualificada, o CCTT é o único curso no Brasil criado para auxiliar os profissionais da área a estarem aptos a entender as normas atuais, saber como aplicar os testes adequadamente e, sobretudo, saber o que fazer quando houver uma falha durante os testes”, explica Richard Landim, especialista de produtos da Fluke Networks no Brasil.

O treinamento é totalmente prático e realizado na plataforma Versiv™ da Fluke Networks, cobrindo todo o ciclo da certificação para testes em cobre nas categorias 3, 5e, 6A, F e FA, e em fibra óptica, incluindo inspeção óptica e testes de certificação Tier 1 e Tier 2. Novos tipos de testes ainda não obrigatórios por Norma já foram incluídos no curso, além de testes exigidos por Norma para o PoE (Power over Ethernet) mas presentes apenas em equipamentos da Fluke Networks também foram inseridos.