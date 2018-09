Sempre buscando novas maneiras para contribuir com a formação e qualificação dos profissionais que atuam em instalações elétricas, a Fluke anuncia um novo curso em certificação de qualidade de energia. O treinamento, que acontecerá nos dias 30 e 31 de outubro, será conduzido pelo instrutor Edson Martinho, engenheiro eletricista com mais de 20 anos de experiência no setor elétrico e energético e atual CEO da ABRACOPEL – Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade. Ao final do curso, o profissional receberá um certificado com validade de dois anos, que será entregue mediante aprovação em teste.

As aulas irão abordar importantes temas como as normas e suas influências (IEEE/IEC/ABNT), Prodist e a sua relação com qualidade de energia, conceito dos distúrbios, bem como suas causas, efeitos e limites, a segurança no trabalho com qualidade de energia, técnicas de mitigação de qualidade de energia, interpretação de dados, soluções e justificativas e ainda exemplos de casos práticos.

De acordo com o Especialista em Produtos da Fluke, Carlos Rubim, a capacitação dos eletricistas é de extrema importância, principalmente, para que as ferramentas sejam manuseadas de forma correta. “Os equipamentos mais robustos já estão consolidados na indústria. O que ocorre é que o usuário muitas vezes não está preparado para usar as novas tecnologias embutidas nas versões mais recentes e isso acaba gerando eventuais problemas ou mesmo má utilização da ferramenta.

Foi por esse motivo que a Fluke está investindo seriamente em um centro de treinamento para usuários”, afirma.

A Fluke Corporation tem como um de seus objetivos contribuir para o aprimoramento da formação e qualificação profissional, entregando ao mercado profissionais mais preparados para os desafios da indústria. Neste contexto, procura proporcionar treinamentos valiosos para que engenheiros, técnicos e profissionais ligados à área de manutenção incrementem suas habilidades bem como a eficiência e a produtividade em seus processos de trabalho.