A Fluke Corporation, líder global em tecnologia portátil de teste e medição eletrônica, mais uma vez reforça seu pioneirismo e apresenta ao mercado brasileiro a mochila profissional para ferramentas Fluke Pack30, projetada para ajudar a organizar, transportar e acessar todos os equipamentos necessários para o dia a dia. Projetado especificamente para o eletricista profissional, a mochila também protege as ferramentas em locais de trabalho sujo. Para o usuário digital, a Fluke Pack30 oferece uma maneira de transportar todas as ferramentas necessárias, mantendo as mãos livres para usar smartphones e tablets.

A mochila Fluke Pack30 apresenta:

– Mais de 30 bolsos em seis compartimentos principais capazes de armazenar, organizar e proteger os equipamentos de teste, ferramentas portáteis, óculos e itens pessoais como chaves, carteira e telefone;

– Base inferior robusta e à prova d’água, que não só protege as ferramentas, como mantem a mochila na vertical para fácil acesso a ferramentas;

– Grampos, suportes e presilhas na parte externa para ferramentas usadas com frequência, tais como rolos de fita, fitas de medição e detectores de tensão;

– Bolso especial para tablets e notebooks com 30 cm (12 polegadas) de largura ou menores.