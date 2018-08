A Florense, grife brasileira de móveis high-end, foi escolhida para fornecer todas as cozinhas e armários do primeiro Jade Park da América Latina, um luxuoso empreendimento que está sendo construído em Assunção (Paraguai) pelo Fortune International Group em parceria com a Jimenez Gaona e Lima, principal construtora do país.

Assinado pelo internacionalmente reconhecido arquiteto Carlos Ott, o Jade Park é composto por três torres inteligentes – com 20, 25 e 32 andares – em uma reserva natural de 18.000 m², com acesso a um clube que oferece todos os serviços de primeiro nível.

Cada torre apresenta uma tipologia única, diferenciada em unidades de dois, três e quatro dormitórios, com alturas escalonadas. No total, são 122 apartamentos, single ou semiflat, com elevadores que abrem diretamente nas próprias unidades. Para atender a todo o projeto, a Florense fornecerá um total de 122 cozinhas e 908 armários para dormitórios, todos de alto padrão.

Há 65 anos no mercado, a grife Florense é internacionalmente associada ao alto padrão de acabamento, qualidade, design, e inovação em mobiliário corporativo e residencial, no Brasil e no mundo. Em Curitiba (PR), a Florense Carlos de Carvalho está localizada na Alameda Dr. Carlos de Carvalho, 1.301 – Batel, Curitiba (PR).