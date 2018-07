Pré-candidato do PRB à Presidência da República, o empresário Flávio Rocha rechaçou a hipótese de ser vice na chapa de outro nome do centro. “Não admito essa possibilidade. Vamos em frente em voo próprio”, disse Rocha ao jornal O Estado de S. Paulo.

Ele afirmou que deu aval para o PRB entrar no debate sobre candidatura única do centro desde que ele estivesse na cabeça da chapa. “Tudo indica que essa aliança (do centro) não vai se viabilizar. Cada um tem uma posição diferente. Não há muita coesão.” Na última de pesquisa para a Presidência, Rocha recebeu 1% das intenções de voto. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.>