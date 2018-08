Que o mercado de fintechs chegou para ficar, não é novidade para ninguém. Nunca se fizeram tantos empréstimos fora dos bancos e não é por menos. Segundo o último Radar FintechLab divulgado em novembro de 2017, o Brasil conta com 332 startups financeiras, número aproximadamente 36% maior em relação a fevereiro do mesmo ano. Dentre os nichos de atuação, as do setor de crédito têm se destacado, representando 17% do total. A grande questão é: quais são as vantagens? O primeiro ponto é a facilidade e agilidade. Um pedido de crédito tradicional feito em uma instituição comum requer meses de relacionamento com o banco para a liberação. Já em uma startup do mercado financeiro, é possível obter a aprovação em poucos minutos, recebendo o dinheiro na conta em até dois dias. A desburocratização dos trâmites ocorre graças a utilização de procedimentos de avaliação mais avançados, como ferramentas de inteligência artificial, que permitem mapear não só o histórico de movimentação bancária, mas também o perfil comportamental de cada indivíduo, o que facilita também a concessão de empréstimos para tomadores com score baixo. Quer mais uma vantagem? A frase “juros mais baixos” sempre encanta os ouvidos e tem feito cada vez mais sentido no universo das fintechs. Isso porque, como o processo é totalmente online e digital, ou seja, não existe o interesse direto do banco em lucrar em cima de cada transação. Por isso, é possível conseguir taxas mais justas e reduzidas. Em abril desse ano, o Banco Central anunciou a Resolução 4656 que estruturou as normas legais para as fintechs de crédito operarem com mais autonomia, ou seja, ser o “próprio banco”, sem precisar atuar apenas como correspondente bancário. Isso reforça as mudanças no mercado, com o objetivo de trazer mais autonomia e descentralizar das instituições bancárias o poder de transações financeiras. O objetivo dessas transformações também é permitir que pessoas antes deixadas de lado por grandes bancos, agora passem a ter uma vida financeira mais saudável, impactando positivamente toda a cadeia econômica do país. Vamos ficar de olho nas novidades do mundo das fintechs que, sem dúvidas, devem trazer mais mudanças positivas para a economia. *Leonardo Rebitter é CEO da Mutual, plataforma de empréstimos entre pessoas, que proporciona até 10x mais em rendimentos do que outras aplicações, como poupança, Selic ou CDB. Além disso, está disponível em IOS e Android, oferecendo facilidade e taxas mais baixas para quem busca um empréstimo. Nos primeiros cinco meses de operação, a Mutual intermediou mais de R$ 20 milhões de reais em empréstimos. A Mutual é Correspondente Bancário de Instituição Financeira.