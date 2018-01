Fim de semana é a última oportunidade de curtir a Kubik, festa pop-up alemã, em Curitiba

Depois de uma estreia com oito noites de grande sucesso, a Kubik, festa de conceito visual alemão, volta à capital paranaense nos dias 26 e 27 de janeiro para mais duas noites de muita música no antigo complexo industrial Usina 5, agora um local para eventos localizado no bairro Prado Velho (Rua Constantino Bordignon, 5).

O projeto multissensorial se despede do público curitibano depois de um mês apresentando grandes artistas, em parceria com vários selos que fazem parte da cena regional e que deram o toque local às festas.

A sexta-feira será marcada pela estreia de Renato Ratier no projeto, DJ, produtor e empresário que teve papel fundamental no desenvolvimento da música eletrônica no Brasil nas últimas duas décadas. O line-up da noite terá também a artista Blancah, que além de DJ é também vocalista de suas próprias obras, que são cantadas ao vivo em suas apresentações. As revelações locais CAOAK e vns completam o time de DJs da noite.

Já o sábado será marcado por uma grande novidade, uma vez que será a primeira noite de psytrance na Kubik, apresentada pela Progressive. No comando, o israelense Yoni Oshrat, um dos ícones da cultura trance mundial, que se apresentará por seu projeto chamado Ace Ventura. Completando o line-up, grandes talentos da cena nacional e regional, como Basscannon e Future Noise.

Os ingressos já estão no 2º lote, disponíveis no Alô Ingressos pelo valor antecipado de R$50.