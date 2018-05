Filipe Luís lembra fratura, mas revela que não se abateu: ‘Nunca desisti’

Reserva imediato de Marcelo na lateral esquerda e nome dado como certo para a Copa do Mundo da Rússia, Filipe Luís viveu um drama em março muito parecido com o que vivera em 2010. O jogador do Atlético de Madrid fraturou a fíbula e ficou sob o risco de ser cortado do Mundial, repetindo o que acontecera há oito anos. À época, ele fraturou o perônio e ficou fora da competição na África do Sul.

Nesta sexta-feira, o lateral-esquerdo falou sobre a contusão e disse que não se abateu, apesar de saber que o técnico Tite tinha outras opções para a posição. “Eu nunca desisti. Desde o primeiro momento que eu quebrei a perna eu sabia que era possível, que ia dar tempo. Falei com minha esposa: ‘vão ser dois meses que você não vai me ver muito em casa porque eu vou dar minha vida pra tentar me recuperar a tempo. Porque depois, mesmo que eu não seja convocado, daqui a 10 anos eu vou colocar a cabeça no travesseiro e pensar que eu fiz tudo o possível para estar nesta Copa’. Fiz tudo isso”, comentou o jogador na Granja Comary, em Teresópolis (RJ).

“Acho que não deve ter um jogador no mundo que quebrou as duas pernas antes de uma Copa. Eu vi isso como uma oportunidade, de demonstrar para todas as crianças que estão começando no futebol, pra gente que não se esforça muito, que com esforço e fé tudo é possível”, declarou o jogador do Atlético de Madrid. “Voltei antes do tempo e me sinto bem”.

Apesar disso, Filipe Luís reconheceu que a sua escolha para ir à Rússia deve ter sido difícil para Tite. “Sei que não deve ter sido fácil pra ele e não só agora na convocação, mas quando ele assumiu a seleção. Tinha muitos laterais jogando bem, o Fábio Santos, que ele conhece muito bem, o Alex Sandro fez uma grande temporada. Não tenho nenhuma dúvida que deve ter sido muito complicado, mas eu fiz tudo que estava ao meu alcance para estar nesta lista. Vou tentar fazer o meu melhor”, sustentou o lateral-esquerdo.

O jogador também disse que está pronto para a Copa do Mundo. “Talvez mentalmente é o momento que me sinto mais preparado, mais feliz e mais solto para o futebol. É um momento único e vou aproveitar muito”, completou.