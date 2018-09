O Paraná está cooperando com o desenvolvimento da República de Cabo Verde, África, desde 2013, quando o SENAI – organismo do sistema FIEP – começou a cooperar com aquele país da Comunidade de Nações de Língua Portuguesa.

Essa realidade foi-me acentuada nesta segunda, 24, pelo presidente da FIEP, Edson Campagnolo, quando, procurando entrevistá-lo por telefone, acabei sabendo que ele estava em Cabo Verde. E com uma finalidade específica: renovar o programa de cooperação que o Serviço Nacional da Indústria (SENAI) do Paraná mantém lá, para a formação de mão de obra nas áreas de gastronomia e hotelaria.

O programa de cooperação envolve, também como atores, o Governo de Luxemburgo e a Fundação Lux, daquela nação da União Europeia.

COMPLEXO DE RESORT

Um dos temas mais comentados em Cabo Verde, na atualidade, é o ingresso de alentado volume de capital chinês para a construção de grande complexo de cassino e resort naquele arquipélago.

O Governo de Cabo Verde, sistema parlamentarista, é de centro, tendo substituído um de esquerda.

Campagnolo foi recebido pelos mais altos dignitários de Cabo Verde.

Também o embaixador brasileiro naquele país, José Carlos Leitão, recebeu Campagnolo e com ele aprofundou observações sobre a economia do país.

Um dos nomes mais expressivos do país é a cantora Cesárea Évora, uma presença internacional.

Lá a comunicação é feita basicamente em português – foi colonizada por Portugal – e creole.

O publicitário paulista Rodrigo Lico deu início a uma campanha nas redes sociais que visa obter o direito das pessoas poderem transportar seus pets no transporte público. Lico argumenta que atualmente no Brasil existem cerca de 52 milhões de cães e 22 milhões de gatos, conforme indica pesquisa do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Ele propõe projeto de lei dispondo sobre o assunto no legislativo paulista. Espera, certamente, que iniciativa semelhante ganhe dimensão nacional. Talvez no Congresso? Pode ser.

TEM RELEVÂNCIA

Segundo o publicitário essa reivindicação é legitima de relevância social: “poder passear com o animal de estimação já é uma realidade em vários locais públicos como aeroportos, shoppings, escolas e áreas públicas de lazer, por que não poder fazer uso do transporte público em horários e dias que o fluxo não é intenso como aos finais de semana e feriados?”, questiona Lico.

AS BICICLETAS

Para ele é possível tornar isso realidade, assim como foi implementado na questão das bicicletas em São Paulo, que através do slogan “saúde” foi criada uma lei que beneficiou os usuários de bicicletas, e atualmente já é permitido transportar bikes nos metrôs e trens de São Paulo, em vagões e horários determinados. Tudo isso foi possível devido ao clamor da sociedade e com o respaldo da Constituição Federal, conforme prevê o Artigo 1º parágrafo único: “Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente”.

Rodrigo acredita que o período de eleição é propício para a aprovação do projeto de lei no plenário da Assembleia Legislativa de São Paulo; e que cabe aos cidadãos fazer valer seus direitos. “Só obteremos essa reivindicação com constantes mobilizações, para sensibilizar e pressionar os parlamentares (deputados estaduais) para a aprovação desse pleito”.

FATOS/FOTOS

Em discussão, realidades da fé

Profissionais liberais, intelectuais, jornalistas, professores universitários, empresários, reuniram-se no sábado, 22, para examinar o tema “O Poder da Oração”, desenvolvido pelo padre André Biernaski.

O grupo reúne-se uma vez por mês para café da manhã, na denominada Confraria Espiritual, aglutinado pelo Instituto Ciência e Fé de Curitiba “Fideles et Constans”.

Dentre os presentes no último encontro: o ex-ministro Euclides Scalco (Governo FHC) , o especialista em budismo Jubal Sergio Dohms, professoras Eleidi Freire Maia e Eliane Fontoura – da UFPR -, os oncologistas Cícero Urban (coordenador de Medicina da Universidade Positivo) e Raul Anselmi Junior ( do Hospital N.S.das Graças e Oncoclínica), publicitário e empresário Antonio Luiz de Freitas, Fabiano Renaldi (da Congregação MOP, Padres Operários), escritores e jornalistas Marleth Silva e Diego Antonelli, jornalista Lúcia de Fátima Nórcio, professor e jornalista Hélio de Freitas Puglielli, escritora Célia Chueire (“Diário de uma Quase Adolescente”, dentre outros títulos), coronel R1 Guilherme F.Filho, Elizabeth Bettega Castor (diretora do Centro Educacional João Paulo II, escola criada por Belmiro Castor e ela, em Laranjeiras, Piraquara).

Polônia pouco sabe do “Paraná Polaco”

A propósito da recente nota desta coluna, com declarações de Luiz Fernando de Queiroz segundo as quais, na Polônia de hoje, a ligação do Paraná com a imigração polonesa é “quase desconhecida”, lembro que em 2010 fui um dos “abençoados”, por poder comprar em Curitiba um livro hoje raro: “Imigrantes Poloneses no Brasil – 1891”, obra editada pela Editora do Senado, e que esteve à venda na Bienal do Livro de Curitiba, realizada na então existente área de exposições do Estação Shopping.

SOFIA DYMINSKI

O livro foi escrito pelo padre polonês Zygmunt Chelmicki e traduzido por Sofia Winklewski Dyminski (in memoriam), umas das mais importantes pintoras do Paraná, nascida na Polônia em 1918, naturalizada brasileira e que morou em Curitiba desde 1950. A obra, importante para a avaliação de tempos de pioneiros, foi revisada pelo professor Luiz Gonzaga Paul, cuja esposa, Halina, é sobrinha de Sofia Dyminski.

VIDA MISERÁVEL

Em visita aos imigrantes conterrâneos no Brasil de 1891, Chelmicki, também jornalista, relata a vida miserável nos primeiros 17 meses, após a proclamação da República.

Um dos objetivos da reportagem para o jornal Slowo (“Palavra”), de Varsóvia, visava uma campanha de esclarecimento do povo polonês sobre a realidade da vida do imigrante no Brasil, para opor-se à febre brasileira, que grassava na Polônia de então.

DIÁRIO DE BORDO

Chelmicki descreve, num minucioso “diário de bordo”, a travessia, em navio, Lisboa-Rio de Janeiro, durante 15 dias, e as condições dos que vinham em busca de novas terras. Identifica no movimento imigratório para o Brasil um recurso para repor a mão de obra escrava pós-abolição e aponta falhas na forma de arregimentação de imigrantes e os lucros por ela auferidos pelos agentes brasileiros.

NOSSAS COLONIAS

No Paraná, dá conta detalhadamente sobre as colônias em Curitiba, Botiatuvinha, Tomás Coelho e Murici, pormenorizando custos e reporta violências policiais contra poloneses, quase resultantes em massacre.

FEBRE AMARELA

Ao retornar ao Rio de Janeiro, demonstra ainda seu horror à febre amarela e publica n’O Jornal do Comércio (6 jun. 1891, n.º 156) uma carta aberta, dando claramente conta de sua missão, objeto de réplica do Barão de Taunay, ex-governador do Paraná. Ao final, o autor resume suas impressões sobre os fatores das desventuras dos imigrantes poloneses no Brasil, perguntando: “Que jeito tem a felicidade brasileira?”

A tradução vem enriquecida com mais de 200 notas de esclarecimento para o leitor atual, inclusive sobre valores monetários da época, abundantes na obra.

OPINIÃO DE VALOR

A Facada

Por Antenor Demeterco Junior (*)

Há muitos anos, o advogado e jornalista João Duarte Dantas (1888-1930) entrou para a História do Brasil por ter assassinado João Pessoa Cavalcanti de Albuquerque (1878-1930), candidato à vice-presidente do país na chapa de Getúlio Vargas.

Esta morte é considerada o passo inicial da Revolução de 1930.

João Pessoa e Dantas tinham uma rixa pessoal, em razão da publicação de cartas íntimas sobre o relacionamento amoroso do último com a professora Anaíde Beiriz.

Dantas e seu cunhado foram posteriormente chacinados por participante da revolução.

E o pivô dos acontecimentos, a infeliz Anaíde morreu em seguida por envenenamento.

REPETIÇÃO

A imbecilidade humana teve uma repetição histórica em nosso meio com o atentado de 06 de setembro de 2018 contra o presidenciável Jair Bolsonaro, líder nas pesquisas eleitorais, praticado por Adelio Bispo de Oliveira.

A possível eliminação de Bolsonaro atenderia a muitos interesses, que desbordam do campo meramente esquerdista de onde saiu o criminoso.

PLANEJADOS

Atentados políticos em geral são planejados de modo compartimentalizado para que eventuais mandantes permaneçam nas sombras após a escolha a dedo de desajustados integrantes de grupos que afastam qualquer suspeita sobre eles (mandantes ou mandante).

INVESTIMENTO

Bolsonaro investe em sua campanha contra vultuosos contratos governamentais de publicidade, contra o crime organizado, contra políticos corruptos, em privatizações (que desempregam indicações políticas), em neutralização de movimentos que se dizem sociais, na defesa do governo militar de 1964, etc.

A PROMESSA

A promessa dele é de extinguir a desorganização muito bem organizada que foi implantada no Brasil.

Quando uma investigação é iniciada pelo papo de que o crime político é obra de um “lobo solitário”, os chefes da alcateia agradecem aos céus.

A compartimentalização do projeto criminoso, como é usual, truncará a apuração do fato, como aconteceu no mundialmente famoso caso Kennedy.

LEE OSWALD

O assassino Lee Oswald escolhido por ser desajustado e atirador de elite, com origens comunistas, casado com uma russa, e recentemente vindo da União Soviética, trouxe as suspeitas para um campo possivelmente inocente.

Até hoje suspeitas e dúvidas permanecem vivas: acusa-se ora o crime organizado, ora setores da inteligência governamental americana, ora exilados cubanos, ora Fidel Castro, etc.

“ARQUIVO”

A “queima de arquivo” no caso, ou seja, o assassinato do assassino foi realizada por um integrante menor da máfia.

Lee Oswald não teve tempo de abrir o bico, e ao que tudo indica, a máfia era a principal interessada nesse silêncio.

No caso Bolsonaro, corre-se o risco de uma apuração concluída pela metade.

E o fato pode dar início a uma seriação de outros crimes, como no caso inacabado do assassinato do prefeito de Santo André, possível vítima de gente muito próxima.

NADA PROFÉTICO

O frustrado assassino de Bolsonaro está a correr riscos pessoais, e não necessitamos ser adeptos de “teorias da conspiração” para sermos profetas.

Lobos de dentes afiados já devem estar a rondá-lo.

(*) ANTENOR DEMETERCO JUNIOR, desembargador aposentado TJ/PR, advogado,estudioso da História do S[éculo 20.

CANDIDATURAS (1)

Cada vez mais forte, a campanha de Ratinho Junior movimenta o Paraná

Líder nas pesquisas, com chance de ganhar já no primeiro turno, o candidato constata, nas ruas, a apoio da população

A duas semanas das eleições, o 55 de Ratinho Junior tem tomado as ruas do Paraná e por onde o candidato passa, o apoio e entusiasmo da população tem feito da campanha ao governo do estado uma verdadeira festa. Foi assim no litoral, na tarde de sexta e, à noite, em Mandirituba, na região metropolitana de Curitiba. Neste sábado, o Tatuquara, bairro da capital, recebeu Ratinho Junior, que caminhou pelas ruas, passou pelo comércio e conversou com as pessoas.

CANDIDATURAS (2)

Carreatas de apoio a Ogier Buchi e Bolsonaro em todo Paraná

O candidato da Coligação Pátria Brasil (PSL-PTC-Patriota), percorreu municípios da região centro-sul do Paraná no último fim de semana. Ogier Buchi participou de uma série de eventos organizados por apoiadores de Jair Bolsonaro. E se mostrou animado com a recepção. Em Imbituva, se surpreendeu com o apoio que ganhou andando pelas ruas e durante uma carreata. “Imbituva, muito obrigado. Estamos juntos. Vamos mudar de verdade, com coragem”, declarou o candidato.

Em Guarapuava, Ogier participou de uma carreata organizada pelas redes sociais. O evento contou com cerca de 400 carros e centenas de pessoas. Famílias inteiras encararam o sol forte para demonstrar apoio a Jair Bolsonaro à presidência da República e Ogier Buchi ao Palácio Iguaçu. “As pessoas estão cansadas dos mesmos, dos conchavos, dos acordões. Aqui, ficou claro que as pesquisas não mostram a realidade. Fiquei emocionado com tanto apoio”, afirmou Buchi.

(Fonte: Blog de Fábio Campana – http://www.fabiocampana.com.br/2018/09/carreatas-de-apoio-a-ogier-buchi-e-bolsonaro-em-todo-parana/)

CANDIDATURAS (3)

No Largo da Ordem, Cida Borghetti prevê a criação de 300 mil empregos

A governadora e candidata Cida Borghetti (coligação PP-PSDB-PTB-PROS-PMB-PMN-DEM) conversou com comerciantes e recebeu muito carinho da população durante caminhada na manhã pela Feira do Largo da Ordem, neste domingo (23).

“Aqui é um tradicional ponto de encontro de curitibanos e turistas. Estou feliz em contar com o apoio de todos que manifestaram carinho e atenção às nossas propostas”, disse Cida, acompanhada do candidato ao Senado Alex Canziani e da vereadora Julieta Reis.

A governadora escutou demandas e apresentou suas principais propostas para desenvolver a economia e gerar oportunidade de emprego e renda em todo estado.

PLANEJAMENTO

“Planejamos um Governo que atenda o micro e pequeno empresário e fomente o empreendedorismo. Segmentos que aquecem nossa economia e garantem emprego e dignidade a muitas famílias”, destacou a governadora.

Dentro do Plano de Governo da candidata, a meta é criar 300 mil empregos com carteira assinada nos próximos quatro anos.

A projeção baseia-se em dados do Ipardes, que mostram o crescimento do número de vagas no Paraná e conta com a evolução do cenário macroeconômico nacional.