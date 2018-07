Também não foi bem visto pelo lado do PP, o apoio explícito do deputado federal Valdir Rossoni a Osmar Dias e do presidente da Assembleia, Ademar Traiano, ao deputado estadual Ratinho Jr., ambos do PSDB. Outros deputados estaduais, antes fiéis aliados de Cida Borghetti, hoje já estão pensando em debandar para o lado de Ratinho Jr., temendo que a candidatura da governadora não decole, a ponto de não ir ao segundo turno.