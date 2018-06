Fiba reconhece Amaury Pasos como MVP dos Mundiais de 1959 e 1963

O único jogador da história do basquete mundial a ser bi-MVP e com o perfil no hall da fama da FIBA, a Federação Internacional de Basquetebol (FIBA). Em recente email recebido, o brasileiro Amaury Antônio Pasos, foi notificado pela entidade que ele é de fato o único.

“Estou muito feliz e gratificado”, afirmou Amaury na tarde da quinta-feira (28). El Pelao, apelido que ganhou por causa da calvice precoce, acrescentou que “A FIBA me notificou que foi acrescentado em meu perfil no Hall da Fama também como MVP do Mundial de 1959, que somando com a de 1963, me tornei o único jogador integrante do Hall da Fama a ter sido por mais de uma vez o melhor jogador dos campeonatos mundiais”.

Muito feliz, rindo à toa desde que recebeu o email de Luís Gonzalez, historiador da Fiba, Amaury garantiu na tarde desta quinta-feira que ficou realizado. “É o legado que estou deixando para meus filhos, netos e agora um bisneto. Nasceu o Antônio Pasos, mesmo nome do meu pai que já quer falar e andar com prematuramente”, afirmou.

Amaury lembra ainda que “quando parei de jogar, não tinham os profissionais jogando. Agora eles estão jogando e ainda não teve nenhum ainda sendo o MVP por dois mundiais.”Ficha do craque

Amaury Antônio Pasos

11 de dezembro de 1935

Local – São Paulo, Capital

Altura – 1m91

Posição – ala/pivô

Clubes que jogou

Clube de Regatas Tietê – 1949 a 1961

Esporte Clube Sírio – 192 a 1965

Corinthians Paulista – 1966 a 1972

Duas vezes campeão brasileiro: 1966 e 1969

Três vezes campeão paulista: 1966, 1968 e 1969

Jogou 96 vezes pela Seleção Brasileira, inclusive participando de três olimpíadas (1956, Melbourne-Austrália), medalhas de bronze em 1960 (Roma) e medalha de bronze em Tóquio (1964).

Bicampeão mundial: 1959, no Chile e 1963 no Rio de Janeiro. Foi também medalha de bronze no Mundial de 1967, em Montevidéu e medalha de prata no Pan-Americano de 1963, em São Paulo e medalha de bronze no Pan-Americano de 1955, na Cidade do México.

Conquistas individuais

MVP do Mundial de 1959 – Santiago do Chile

MVP do Mundial de 1963 – Rio de Janeiro – Brasil

Fonte: www.fiba.basketball/hall-of-fame/Amaury-Pasos