Quatro restaurantes da chamada Rua 24 Horas – Bávaro, James Hill, Pezzo Italian Food e Prinzen – realizam de 24 a 26 de agosto (sexta-feira a domingo), o 1º Festival do Strogonoff de Curitiba. Serão servidas várias releituras do prato – como bolinhos, sanduiches, penne gratinado ao molho de strogonoff de picanha e até versões vegetarianas, ao preço único de R$ 15.

Durante o festival, a chef Helena de Menezes, especializada em comida típica do Paraná, assumirá a cozinha do Pezzo para oferecer um bufê por quilo especial, que terá strogonoff como destaque. A chef fundou os restaurantes Manjhericão e Estrela da Terra e atualmente é pesquisadora do grupo de História da Alimentação e professora de culinária do projeto Rotas do Pinhão, da UFPR. Helena é autora do livro Pinhão Indígena, editado pelo Senac-PR.