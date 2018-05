Festivais em debate

A 10ª edição do Brazil Music Conference, maior encontro de dance music e show business da América Latina, recebe em São Paulo, nesta quinta dia 10, o debate Cria da Casa: Festivais do Brasil. Participam os idealizadores do Warung Day Festival e gestores do Warung Beach Club, Luiz Gustavo Zagonel e Carlos “Jeje” Civitate (que assina também a Tribaltech), às 14h, no teatro da Unibes Cultural e contará com a presença de Erick Dias (Xxxperience), Du Serenna (Tribe) e Guga Trevisani (Kaballah).

Zagonel e Jeje vão debater com um time de especialistas os aspectos mais importantes sobre os festivais, que se mantém firme mesmo com a crise econômica que assombra o país. E vão compartilhar a experiência de planejamento do WDF, eleito o melhor festival de música eletrônica do país na última edição do prêmio do Brazil Music Conference.

Nascido como Rio Music Conference em 2009. no decorrer de quase dez anos de vida, o BRMC percorreu treze cidades brasileiras, realizando mais de 30 edições e envolvendo diretamente milhares de profissionais. Os eventos de negócios recebem mais de 300 convidados a cada ano.

“Além de ser uma conferência muito importante para o mercado de entretenimento, o BRMC proporciona uma ampliação de networking imprescindível para que os empreendedores firmem parcerias e construam bons relacionamentos. Será um prazer participar da 10ª edição de um evento vasto em conteúdo e informação”, adianta Zagonel.

O Warung Beach Club, localizado na Praia Brava de Itajaí (SC), prioriza a interação entre natureza e boa música. Em torno dessa combinação, nasceu o Warung Day Festival, realizado anualmente em Curitiba, na Pedreira Paulo Leminski, que se encaixa com o cenário e a atmosfera do clube.

Para Jeje, “os festivais de música eletrônica desempenham um papel importante nesta nova fase da produção artística do país, tornando o Brasil um destino obrigatório para quem curte boa música. Eventos como o Brazil Music Conference promovem maior visibilidade aos festivais, conversando sobre seus valores com o público e atraindo uma vasta gama de artistas renomados”.