Festa do Mercado Regional Cajuru reúne fregueses e comerciantes

Com direito a um animado Parabéns pra Você e degustação de bolo, fregueses, comerciantes e funcionários iniciaram, nesta quinta-feira (12/4), as comemorações pelos seis anos do Mercado Regional Cajuru, que serão celebrados no próximo sábado (14/4). “Neste espaço, assim como nos demais estabelecimentos da Prefeitura ligados à segurança alimentar e nutricional, há uma preocupação com a qualidade e procedência. Por isso, o local conquista cada vez mais clientes”, destacou o secretário municipal de Agricultura e Abastecimento, Luiz Gusi.

O administrador da Regional Cajuru, Márcio Nunes, também frisou a importância do local para a população. “No Mercado Regional Cajuru, os frequentadores têm a disposição uma variedade de produtos, de hortifrutigranjeiros a vestuário, com preços muito competitivos”, salientou ele.

O presidente da Associação dos Comerciantes Estabelecidos no Mercado Regional Cajuru (Acemerc), João Evangelista de Lima, agradeceu o apoio da Prefeitura aos permissionários das 25 bancas e dos 16 boxes do local. “Hoje, temos uma atuação conjunta, da Prefeitura e comerciantes, para garantirmos um serviço cada vez melhor para nossos clientes”, observou.

Antes do público e convidados saborearem o bolo de aniversário, o secretário Gusi entregou ao chefe do Mercado Regional Cajuru, Luis Mikosz, um diploma de Honra ao Mérito concedido pela Federação Comunitária das Associações de Moradores de Curitiba e Região Metropolitana (Femoclam).

Fim de semana

A programação pelos seis anos do Mercado Regional Cajuru continua no próximo sábado (14/4), a partir das 11 horas, quando serão realizadas uma degustação de cerveja artesanal da marca Don Gentilis, de Pinhais, e também uma roda de samba com o grupo Oszero11. Além disso, todos os sábados (até 28/4), ocorrerão sorteios de brindes para os clientes.

Também participaram da celebração o superintendente da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, Edson Rivelino Pereira; o diretor do Departamento de Unidades de Abastecimento da secretaria, José Carlos Koneski; a diretora do Departamento de Educação Alimentar da Smab, Débora Raquel Ribas Sugai; e a diretora do Departamento de Abastecimento Social da secretaria, Ivone Aparecida de Melo.

Referência

O Mercado Regional Cajuru comercializa frutas, verduras, carnes, frios e laticínios, cereais, mel, peixes, ovos, bolachas, conservas, mercearia japonesa, massas e bebidas. Também reúne permissionários com lojas de calçados, roupas, flores e brinquedos. Além disso, há uma área gastronômica, com restaurante, delicatéssen, lanchonete e café.

Nos fins de semana, agricultores de Campo Largo e Araucária ocupam as bancas do mercado para vender alimentos in natura, bem como produtores de orgânicos de Colombo. Outros grandes diferenciais do espaço são o wi-fi e o estacionamento gratuitos.