Com estreia nacional agendada nesta quinta dia 30, Ferrugem, do diretor Aly Muritiba, também produtor do Olhar de Cinema- Festival Internacional de Curitiba, é o grande vencedor em Gramado, levando o Kikito de Ouro e já se perfilando para representar o Brasil no Oscar 2019. O júri da 46ª edição do festival, cujo resultado foi anunciado na noite desse sábado, conferiu ao filme também os prêmios de melhor roteiro e melhor desenho de som.

Já em cartaz, Benzinho ganhou quatro Kikitos: melhor filme – júri popular, melhor filme – júri da crítica, melhor atriz (Karine Teles) e melhor atriz coadjuvante (Adriana Esteves).

As Herdeiras, concorrente na mostra latina e que também entra em cartaz na quinta-feira, ganhou seis dos oito Kikitos em disputa. O filme é uma coprodução entre seis países: Paraguai,Uruguai,Brasil,Alemanha,Noruega e França.

Sinopse de Ferrugem: Tati, uma adolescente cheia de vida, que gosta de compartilhar seus melhores momentos no Instagram e Facebook, terá sua vida virada do avesso quando algo que ela não queria compartilhar com ninguém cai no grupo de whatsapp do colégio.

“Como realizador que já foi professor de ensino médio e que é pai de um adolescente, me pus a pensar acerca das redes sociais. Um comunidade do prazer e da felicidade baseada nas aparências, um universo habitado por autoimagens e promessas de prazer eterno, e de como isto acaba submetendo a todos, mas aos jovens em especial, a uma superexposição que gera confusão de limites entre as esferas públicas e privadas que muitas vezes pode ser fatal”diz Muritiba sobre seu terceiro longa-metragem.(Os anteriores, que somam dezenas de prêmios, são Circular e Para Minha Amada Morta).

Elenco: Clarissa Kiste, Dudah Azevedo, Enrique Diaz, Giovanni de Lorenzi , Pedro Inoue e Tiffanny Dopke.

Detalhes sobre Ferrugem: Jessica Candal divide o roteiro com Muritiba,70% da equipe é feminina, já foi exibido nos festivais de Sundance 2018, Taipei, Coréia do Sul) e Itália e a produção é da Grafo Audiovisual, tendo Fernando Meirelles e Guel Arraes como produtores associados.

Alye Muritiba escreveu e dirigiu alguns episódios da 2ª temporada de Carcereiros (Globo) e acabou de filmar, ao lado de Sérgio Machado, a série Os Irmãos Freitas (Space), ambas produzidas pela Gullane.

A produtora Grafo organiza anualmente o Olhar de Cinema que traz para Curitiba obras de todo o mundo e oferece à comunidade première de filmes, oficinas, debates, seminários, exposições, totalizando um público de cem mil participantes em seis edições.

Todos os premiados no Festival de Gramado 2018:

MOSTRA COMPETITIVA – NACIONAL

Melhor Filme Ferrugem

Melhor Filme – Júri Popular Benzinho

Melhor Filme – Júri da Crítica Benzinho

Melhor Direção André Ristum (A Voz do Silêncio)

Melhor Ator Osmar Prado (10 Segundos para Vencer)

Melhor Atriz Karine Teles (Benzinho)

Melhor Ator Coadjuvante Ricardo Gelli (10 Segundos para Vencer)

Melhor Atriz Coadjuvante Adriana Esteves (Benzinho)

Melhor Roteiro Aly Muritiba e Jessica Candal (Ferrugem)

Melhor Fotografia Pedro Baião (Simonal)

Melhor Trilha Musical Max de Castro e Wilson Simoninha (Simonal)

Melhor Direção de Arte Yurika Yamasaki (Simonal)

Melhor Desenho de Som Alexandre Rogoski (Ferrugem)

Melhor Montagem Gustavo Gianni (A Voz do Silêncio)

Menção Honrosa A Cidade dos Piratas

MOSTRA COMPETITIVA – LATINA

Melhor Filme As Herdeiras

Prêmio Especial do Júri Averno

Melhor Direção Marcelo Martinessi (As Herdeiras)

Melhor Ator Nestor Guzzini (Mi Mundial)

Melhor Atriz O júri premiou o núcleo feminino de As Herdeiras: Ana Brun, Margarita Irun e Ana Ivanova

Melhor Roteiro Marcelo Martinessi (As Herdeiras)

Melhor Fotografia Nelson Wainstein (Averno)

MOSTRA COMPETITIVA – CURTAS

Melhor Filme Guaxuma

Melhor Filme – Júri Popular Torre

Melhor Filme – Júri da Crítica Torre

Prêmio Especial do Júri Estamos Todos Aqui

Melhor Direção Fábio Rodrigo (Kairo)

Melhor Ator Manoel do Norte (A Retirada para um Coração Bruto)

Melhor Atriz Maria Tugira Cardoso (A Retirada para um Coração Bruto)

Melhor Roteiro Marco Antônio Pereira (A Retirada para um Coração Bruto)

Melhor Fotografia Beto Martins (Nova Iorque)

Melhor Direção de Arte Pedro Franz e Rafael Coutinho (Torre)

Melhor Trilha Sonora Manoel do Norte (A Retirada para um Coração Bruto)

Melhor Desenho de Som Fábio Carneiro Leão (Aquarela)

Melhor Montagem Thiago KIstenmacker (Aquarela)

Prêmio Canal Brasil Nova Iorque