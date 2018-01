Férias in dor

As crianças, com sol ou chuva, chuva ou chuvisco, querem é mais curtir as férias. Algumas dicas:

Praia no shopping

Até 6 de fevereiro, para repetir o grande sucesso no verão passado, quando mais de seis mil crianças se divertiram ali, a praia é armada novamente no Shopping Estação. Um cenário de castelo, inspirado nos castelinhos de areia, abriga as crianças que dispõem de um circuito com obstáculos, tobogã e uma imensa piscina de bolinhas. Não faltam nove toneladas de areia natural, baldinhos e pás para fingir que estão em Matinhos, Caiobá ou Guaratuba. Os pais podem levar roupas de praia para os filhos ficar bem à vontade. O cenário se completa com pranchas de surfe, palmeiras e guarda-sóis.

Discovery Kids

Desta quinta dia 11 a 4 de fevereiro, das 14h às 19h30, o Shopping Mueller disponibiliza o evento temático Discovery Kids em Ação, indicado para crianças de 0 a 11 anos, mas sempre acompanhadas de um adulto responsável. O circuito olímpico é composto por quatro áreas com atividades que exigem concentração, fôlego, agilidade e disposição: chute ao gol, corrida com obstáculos, cama de gato com elásticos e escalada. O circuito termina no tobogã e piscina de bolinhas. E as crianças podem tirar fotos com o personagem Doki todas as terças, quintas e sábados. O evento é gratuito e foi desenvolvido pela equipe Discovery Kids em parceria com a agência BySide.

Show de magia

O Shopping São José, em São José dos Pinhais, durante este mês, recebe as crianças com Shows de Mágica do mágico Botura, todos os sábados e domingos às 16h. A programação acontece no interior de uma verdadeira “casinha da árvore”, projetada em madeira rústica e com bancos, puffs, almofadões e iluminação especial. O espaço também é liberado para atividades recreativas das 13 às 19h. As vagas são limitadas e os ingressos começam a ser distribuídos duas horas antes do início do espetáculo.

Touro Ferdinando

O Touro Ferdinando está também fora das telas para alegria das crianças. O Shopping Jardim das Américas, até 4 de fevereiro, das 14 às 20h, oferece o dócil e divertido personagem como atrativo nas brincadeiras para a criançada de 4 a 10 anos. Tem jogo de argolas, escorregador, foto no set com o personagem, folhas para colorir, massinha de modelar, oficinas de plantio, contação de histórias e pintura facial. Ah, leve as crianças para ver o filme; os pais também vão gostar.

Bolinhas gigantes

Neste sábado 13, o Shopping Crystal passa a oferecer para as crianças a espetacular piscina de bolinhas gigantes. São 160m², com mais de 200 mil bolinhas coloridas e diversos escorregadores. Os adultos também podem entrar na brincadeira. O espaço pode receber 50 pessoas ao mesmo tempo. A permanência na piscina fica à escolha de cada cliente, com os seguintes preços: até 30 minutos ( 20 reais ), até 45 minutos (30) e até 60 minutos de brincadeira ( 40). Funcionamento de segunda a sábado, das 10 às 22h, e aos domingos, das 11 às 20h.

Diversão na livraria

Uma programação divertida e educativa, com contação de histórias, jogos e outras brincadeiras para estimular a imaginação e criatividade das crianças, acontece aos finais de semana deste mês, a partir desta sexta dia 12, na Livraria da Vila, no shopping Pátio Batel. Tem atividades para crianças desde os três anos. Nas tardes de sextas, sábados e domingos, com entrada franca.

Masha e o Urso

O Shopping São José, em São José dos Pinhais, agenda o Mini Live Show Masha e o Urso, no próximo dia 20, às 20h, com e entrada gratuita. Masha e o Urso é uma encantadora série de desenho animado e o show, que já percorreu diversos países, é uma megaprodução. Conta a história da inquieta menina Masha e o urso de bom coração que vivem em uma floresta. “Com a magia de um cenário rico em detalhes, efeitos e figurinos idênticos à série, o show promete encantar toda a plateia, inclusive os papais e mamães”, garante a gerente de marketing, Talita Dallmann.

Viradinha Cultural

Até 9 de fevereiro, sempre de quinta a domingo às 17h30, a tenda localizada na Avenida Atlântica, 2800, em Caiobá, tem Viradinha Cultural, com entrada franca para a criançada. Todos os espetáculos abordam histórias que envolvem o trânsito. Tem música, poesia, teatro de bonecos e contação de histórias.

100ª Colônia de Férias

O Santa Mônica Clube de Campo promove a sua 100ª Colônia de Férias, com programação especial e desenvolvida por faixa etária que atende crianças de 6 a 12 anos, em ambiente seguro e de confiança, com profissionais capacitados e especializados. Acontece entre 30 de janeiro a 9 de fevereiro,de terça a sexta-feira,entre 13h30 e 17h30. Inscrição na secretaria do clube, com valores diferenciados até o dia dia 13. Estão inclusos camiseta, lanche e medalha de participação. Valores, Cronograma de Atividades, Ficha de Inscrição e Regulamento estão disponíveis no site: www.santamonica.rec.br

DesColônia

A Casa Labirinto realiza a 12ª Descolônia de Férias. Luca Rischbieter, um dos fundadores do espaço, explica a razão do nome: “A infância não precisa ser ainda mais colonizada por currículos e planos de atividades pré-formatados e aplicados rigorosamente. Nenhuma atividade é mais importante para a infância do que brincar, e isso vale não apenas o período das férias”.

Para crianças de 3 a 12 anos, a DesColônia acontece no​ ​Allegro​ ​Festas​ ​e​ ​Eventos (Rua​​ ​​João​​ ​​Santo​​ ​​Miola,​​ ​​550, em Santa Felicidade​), que conta com área coberta e verde e coberta. Atividade das 13h30 às 18h. Há opções de diária: ​ ​90 reais; pacote​ ​para​ ​3​ ​dias: ​260 reais e pacote​ ​semanal: ​430 reais. A​ ​inscrição​ ​pode​ ​ser​ ​feita​ ​pelo​ ​e-mail:​ ​​contato@casalabirinto.com.br ou​ ​pelos​ ​telefones:​ ​041​ ​9​​9687​ ​2777​ e​ ​9​9661​ ​0234.