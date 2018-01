Férias com cinema, kart, airsoft e muita diversão no Shopping Jardim das Américas

Férias, Curitiba e chuva!!! O programa predileto das famílias tem sido o shopping. No Shopping Jardim das Américas, dá tempo de conferir até o dia 04 de fevereiro a atração “O Touro Ferdinando”, inspirado nas telonas. As brincadeiras acontecem na Praça de Eventos – 2º piso, das 14h às 20h, para crianças de 4 a 10 anos. Além do cenário atrativo e divertido, algumas atividades lúdicas são propostas como: jogo de argolas, escorregador, fotoset com o personagem, mesas de atividades com folhas de colorir, massinha de modelar, oficinas de plantio, contação de histórias e pintura facial.

Outro queridinho é a pista Mini Kart Radical no Piso L1 do Shopping em 178 m² de pura adrenalina. Uma opção deliciosa para crianças a partir de 4 anos e com limite de peso de 50 quilos. A estrutura interna da pista é revestida com EVA, nas curvas tem pneus que reduzem os impactos e há guarda corpo por toda a pista, com altura de 1m10 conforme a NBR 14718. Por questões de segurança da pista são liberados máximo 4 Karts por vez. A brincadeira custa R$ 15,00 por 5 minutos na pista. Funciona de segunda a sexta, das 14h às 22h; sábado, das 12h às 22h e domingo, das 12h às 20h.

Para os maiores, tem a Zona Tática Airsoft, trata-se de um esporte que simula situações diversas de combate. Para isso, são utilizados equipamentos que disparam bolinhas de plástico (bbs) de 6 mm de diâmetro. A atração fica no 1º Piso e custa R$ 25,00 por 100 tiros e R$ 35,00 por 200 tiros (neste último caso podem ter dois jogadores). Vale ressaltar que a idade mínima do Airsoft é 6 anos.

O Shopping tem ainda em seu mix lojas de brinquedos, roupas e sapatos infantis, livrarias, e o parque Play Up, com vários jogos eletrônicos e brinquedos. No Cineplus, os lançamentos das telonas também têm feito sucesso: além de O Touro Ferdinando, tem Jumanji, Viva a vida é uma festa e Fala sério mãe. É só escolher e se divertir!